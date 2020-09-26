Причиной крушения Ан-26 в Чугуеве мог быть теракт
Всего есть четыре версии трагедии
Помимо теракта также рассматриваются халатность и «ошибка» тех, кто отвечал за посадку
Вариант с неисправностью самолета также не отсекается
Теракт рассматривается в качестве одной из версий авиакатастрофы самолета ВСУ Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге вечером в субботу, 26 сентября, передает телеканал "Украина 24".
По его словам, рассматривается четыре версии трагедии:
"ошибка" людей, которые отвечали за посадку самолета
теракт
халатность
неисправность на борту самолета
Кучер также отметил, что была задержка с разрешением на посадку Ан-26 после того, как пилоты доложили о проблеме с двигателем.
"По моей информации, с момента, когда пилот попросил посадку, люди, отвечавшие за нее, ответили только через одну минуту. Якобы в это время осуществлялась посадка еще одного борта... Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили", – рассказал он.
Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.
По словам журналиста Юрия Бутусова, самолет ВСУ осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.