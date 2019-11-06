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7 ноября • обновлено в 01:42
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"Причастны к убийству Шеремета": в ГПУ сделали громкое заявление о ветеране АТО "Пуме"

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Семья добровольцев Владислав и Ирина Грищенко "Пума" могут быть обвинены в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре. "Есть версия, что супруги Грищенко причастны и к убийству Шеремета. И ее могут начать отрабатывать", - заявил ресурс.

При этом источники в полиции сомневаются в том, что такая версия обоснована, однако подтверждается, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.

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"Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. В первую очередь - не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя", - заявил источник.

Влад Грищенко (боец "ПС", а затем 95-й аэромобильной бригады ВСУ) и его жена Инна Грищенко (также была в составе ДУК "Правый сектор")

Влад Грищенко (боец "ПС", а затем 95-й аэромобильной бригады ВСУ) и его жена Инна Грищенко (также была в составе ДУК "Правый сектор")

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Как писал OBOZREVATEL, проведенные правоохранителями обыски у патриотов вызвали у многих украинцев эмоциональную реакцию. Однако настоящий скандал разразился после информации об аресте Инны Грищенко (позывной "Пума").

Что произошло, почему проводились обыски и в чем же подозревают семью добровольцев – в расследовании OBOZREVATEL.

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Национальная полиция Украины
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
суд пусть с адвокатами разбираться
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
и москвy в 1812 они спалили!
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