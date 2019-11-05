Причастны к отмыванию $20 млрд в России: всплыло скандальное расследование по Левочкиным

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая якобы позволила вывести из России миллиарды долларов.

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.інфо". Предполагается, что им удалось это провернуть благодаря доверенным лицам.

Так, журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой схемы из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов.

"Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka", – сказано в материале.

Как стало известно, немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако сообщается о переписке Левочкиных, которая свидетельствует о том, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом.

В частности, под наблюдением Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали. Трехерн получил указание скрывать настоящих собственников активов. Об этом американцу якобы написал в электронном письме юрист семьи Левочкиных.

Левочкин владел латвийским банком, причастным к преступной схеме Антикор

В схеме всплыли также имена партнеров Левочкина. Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал Иван Фурсин, который ведет бизнес с нардепом. Ему принадлежали 33% банка. Еще 43% владел гендиректор банка Игорь Буймистер, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Также выяснилось, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом якобы перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о преступной схеме.

Отметим, Сергей и Юлия Левочкины – родные брат и сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левочкин сделал скандальное заявление о том, что многие проблемы между Украиной и Россией может решить кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

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