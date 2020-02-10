"Причастны Байден, Обама и грузинские снайперы": в США показали провокационный фильм о расстрелах на Майдане

В США на телеканале One America News показали 50-минутный документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства", в котором больше половины времени посвящено теме Украины – а именно расстрелам "беркутовцами" активистов Евромайдана.

Автором сюжета стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто. А транслировал фильм канал, который считают близком к Республиканской партии, пишет "Страна". (Чтобы посмотреть видео с переводом на русский язык, доскролльте новость до конца).

В частности, документалка рассказывает о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, а также о расстрелах на Майдане, связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от американской Демократической партии.

В США показали провокационный фильм о расстрелах на Майдане

Примечательно, что в съемках фильма были задействованы экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-народный депутат Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, экс-генпрокурор Виктор Шокин и один из бывших сотрудников "Беркута" Сергей Тамтура со своим адвокатом Александром Горошинским.

Помимо этого, в фильме упомянули грузинских "снайперов" и генерала Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности нескольких грузин к расстрелам на Майдане. При этом на экране неизвестный человек в маске заявляет, якобы вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

Упоминание в фильме о встрече Обамы и Медведева One America News

"Приказ был стрелять по Беркуту и людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", – говорит он, добавляя, что лицо скрывает именно "от тех, кто давал приказ стрелять".

"Грузинские снайперы", которых отправляли на украинский Майдан One America News

По словам этих "грузинских снайперов", их вербовкой для поездки на украинский Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который позже стал командиром "Грузинского легиона". Они еще раз подчеркнули, что в Киев приехали по поддельным паспортам. А к организации стрельбы на Майдане, утверждают они, "были причастны Парубий и Пашинский, отвечавшие и за обстановку в отеле "Украина", и за снабжение оружием".

Вербовкой "грузинских снайперов" занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили One America News

"Когда я встретился с Георгием Лордкипанидзе и Михеилом Саакашвили, Миша рассказал нам и ребятам, что с нами был человек из Службы безопасности Украины. Нам поручили найти регулярные маршруты передвижения Януковича. И они, скажем, планировали убить его", – заявил еще один гражданин Грузии по имени Зураб.

В фильме отмечается, что из 45 грузин, которые с вышеуказанными целями побывали на Майдане, в живых остались только 14.

"Кто-то может стремится избавиться от опасных свидетелей", – предположил автор фильма Майкл Капуто, который специально для сьемок посетил один из номеров отеля "Украина", откуда и могла вестись стрельба.

Автор фильма Майкл Капуто One America News

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп намерен дать ход этим расследованиям. И провел параллель между событиями в Украине и попыткой импичмента президенту США, утверждая, что здесь прослеживается один почерк и причастность ко всему Джорджа Сороса, бывшего вице-президента Джо Байдена и других представителей Демократической партии США. Экс-советник Трампа заявил, что все они могли "в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис в Украине, начиная с событий Майдана".

Как сообщал OBOZREVATEL, тайные договоренности президента России Владимира Путина и бывшего лидера США Барака Обамы по поводу Майдана в Киеве якобы касались расстрелов. Это подтвердил глава РФ в пропагандистском фильме одиозного режиссера Оливера Стоуна.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!