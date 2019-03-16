''Причастно ФСБ?" В Италии жестоко убили модель, которая чуть не посадила друга Путина

Марокканская танцовщица Иман Фадил, которая является одним из свидетелей в деле против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умерла в результате отравления смесью радиоактивных веществ.

Как пишет La Stamp, предварительные результаты экспертизы показали — у женщины начали отказывать органы.

Одной из основных причин такого резкого ухудшения здоровья может быть радиоактивный изотоп кобальт, который был найден при проведении судмедэкспертизы умершей. Издание La Repubblica связывает это с "русским следом". Ведь подобным образом погиб и бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

В этой же ситуации Иман Фадил проходила свидетельницей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. 35-летняя женщина выступала свидетелем по делу о вечеринках на вилле Берлускони, в которых якобы принимали участие несовершеннолетние проститутки.

Иман Фадил АР

Сильвио Берлускони

Это не первое дело скандального итальянского политика. За последние годы в отношении него было возбуждено около 80 дел, в том числе и из-за этого Берлускони потерял премьерское кресло и подорвал свою политическую карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сильвио Берлускони является давним другом президента России Владимира Путина. В октябре 2018 года он даже приехал на празднование дня рождения российского лидера.

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