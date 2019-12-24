Прибыли офицеры из России: оккупанты прибегли к новой подлости против ВСУ на Донбассе

В артиллерийских подразделениях оккупантов на Донбассе возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.

Так командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинских военных, в этом году в декабре контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях врага осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ.

Война на Донбассе "День"

Также отмечается, что оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в том числе для реактивных систем залпового огня.

"Подразделения Объединенных сил мужественно защищают Украину и ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", – подчеркивают в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с ночи 24 декабря российские оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, раз нарушив Минские договоренности. Во время обстрела один украинский военный получил ранение.

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