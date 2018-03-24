Приближался к границе с Россией: США провели разведку на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в суботу, 24 марта, совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Во время разведки, он несколько раз приближался к российским границам, что следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После этого он более 10 часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с "ДНР" и "ЛНР".

Также известно, что беспилотник летал на расстоянии примерно 40-60 км от границы с Россией.

Как сообщал "Обозреватель", в начале марта США дважды за сутки вели разведку над Донбассом.