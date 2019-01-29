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''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

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В Партените местные пляжи стали одними из самых недоступных в аннексированном Крыму.

Как рассказал "Крым. Реалии" местный житель, большинство пляжей стали платными или вовсе недоступными для туристов, потому что цена на вход постоянно растет.

"Начало было веселое и радужное – все пляжи сделали бесплатными, открытыми, срезали заборы… Впоследствии местные жители разочаровались. Дом отдыха "Айвазовский" - проходили, пропускали и местных и неместных, ходили и купались. Сейчас ограничили - для местных по паспортам только 5-й пляж. А вообще вход начинался с 200 рублей, потом 400, на сегодняшний день – 600 рублей, обещают до тысячи поднять вход в парк "Айвазовское". Хотя он всегда был государственным, и строили его наши деды и родители", - рассказывает Юрий.

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Крым

Крым

Крым. Реалии

По словам местного жителя, Карасановская набережная свободна, но сам парк – обнесли забором. Мыс "Сова" сделали сначала вход 50 рублей, сегодня – 200 рублей с человека. Санаторий "Крым" - вход 100 рублей с человека, для местных по паспортам – бесплатно.

"Если сравнивать тогда и сейчас, то плата в санаторий "Крым" была в районе 10-20 грн, "Айвазовское" тоже плата была, но как-то все либеральнее было. В Гурзуфе был муниципальный пляж – его забрали, построили там какие-то номера, гостиницы для детей. Я согласен, детей надо любить, но не в ущерб правам человека. Люди там выходили, но Россия – это не Украина, даже судебные дела завели на организаторов этой забастовки. В итоге "Гуровские камни" забрали и 6,5 тысяч человек в новостроях остались без доступа к этому пляжу. Люди недовольны", - рассказал он.

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В комментариях пользователи отмечают, что крымчане начали прозревать с "русского мира".

''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированной Донецкой области затосковали по Украине после того, как не смогли проехать на кладбище из-за нерасчищенных дорог.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости РоссииКрым
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CARGO 100
CARGO 100
"... на сегодняшний день – 600 рублей." Ну, рагули вы даёте, вы шо не знали, шо в конце января на пляж всегда цены подымаются ...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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