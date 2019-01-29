''При Путине сыр в мышеловке'': в Крыму пожаловались, что ''Россия - не Украина''

В Партените местные пляжи стали одними из самых недоступных в аннексированном Крыму.

Как рассказал "Крым. Реалии" местный житель, большинство пляжей стали платными или вовсе недоступными для туристов, потому что цена на вход постоянно растет.

"Начало было веселое и радужное – все пляжи сделали бесплатными, открытыми, срезали заборы… Впоследствии местные жители разочаровались. Дом отдыха "Айвазовский" - проходили, пропускали и местных и неместных, ходили и купались. Сейчас ограничили - для местных по паспортам только 5-й пляж. А вообще вход начинался с 200 рублей, потом 400, на сегодняшний день – 600 рублей, обещают до тысячи поднять вход в парк "Айвазовское". Хотя он всегда был государственным, и строили его наши деды и родители", - рассказывает Юрий.

Крым Крым. Реалии

По словам местного жителя, Карасановская набережная свободна, но сам парк – обнесли забором. Мыс "Сова" сделали сначала вход 50 рублей, сегодня – 200 рублей с человека. Санаторий "Крым" - вход 100 рублей с человека, для местных по паспортам – бесплатно.

"Если сравнивать тогда и сейчас, то плата в санаторий "Крым" была в районе 10-20 грн, "Айвазовское" тоже плата была, но как-то все либеральнее было. В Гурзуфе был муниципальный пляж – его забрали, построили там какие-то номера, гостиницы для детей. Я согласен, детей надо любить, но не в ущерб правам человека. Люди там выходили, но Россия – это не Украина, даже судебные дела завели на организаторов этой забастовки. В итоге "Гуровские камни" забрали и 6,5 тысяч человек в новостроях остались без доступа к этому пляжу. Люди недовольны", - рассказал он.

В комментариях пользователи отмечают, что крымчане начали прозревать с "русского мира".

Житель Партенита рассказал, как местные пляжи стали одними из самых недоступных в Крыму. Большинство пляжей стали платными, или вовсе недоступными для туристов, потому что цена на вход постоянно растет pic.twitter.com/WAua67Aoid — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированной Донецкой области затосковали по Украине после того, как не смогли проехать на кладбище из-за нерасчищенных дорог.

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