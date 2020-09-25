При падении самолета под Харьковом люди выпрыгивали на землю, спаслись двое, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что при катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом двое курсантов спаслись. По его словам, они выпрыгнули из самолета во время падения.

На данный момент за жизни пострадавших борются врачи, сообщил он в Facebook.

"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю… По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", – отметил Бутусов.

Со слов журналиста, на борту был 21 курсант и 7 офицеров. Пока признаны погибшими 22 человека и два в больнице, а троих еще разыскивают.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу самолета ВСУ под Харьковом.