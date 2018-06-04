"При чем Бабченко?" Адвокат Германа заявил о подготовке госпереворота в Украине

Россия готовила госпереворот в Украине, а подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман пытался помочь спецслужбам пресечь попытки россиян.

Об этом заявил в интервью "BBC Україна" адвокат Германа Евгений Солодко.

"Да при чем здесь Бабченко, кто такой Бабченко вообще? Россияне готовили государственный переворот. Что непонятно, это серьезно и важно? И Герман хотел помочь выявить их и помочь предотвратить государственный переворот", – сказал защитник.

При этом Солодко убежден, что его подзащитный "совершил подвиг".

Напомним, на заседании Шевченковского районного суда Киева Герман заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.

Вечером, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 июня стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.