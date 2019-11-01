"При бате такого не было!" В "ДНР" "взвыли" о новой проблеме

В оккупированном Донецке местные жители начали жаловаться на большие задержки общественного транспорта в вечернее время.

На проблему обратил внимание журналист Денис Казанский и опубликовал пост горожанки в своем Twitter.

"После 21:00 единственный способ уехать из центра – это в 22:00 едет шахтный автобус: Широкий-Боссе. Это полный хауз! При бате такого не было! Пушилин, очнись! Люди работают и не могут домой попасть, мерзнут каждый вечер 1,5 часа на остановке", - отметила она.

Донецк КП

"Не просто так мерзнут на остановке, а назло фашистам! Это принципиальный момент", - добавил Казанский.

Не просто так мерзнут на остановке, а назло фашистам! Это принципиальный момент. pic.twitter.com/d58WOaiZni — Денис Казанський (@den_kazansky) November 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке похвалились открытием нового магазина со странным названием — "Мясной Ильич".

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