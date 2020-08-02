Репост.

Комиссия Сейма Польши: Причиной крушения президентского лайнера в 2010 году стали два взрыва

1 августа, 2020 - 17:06

В Сейме Польши 30 июля озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года. В тот день президентский авиалайнер Ту–154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава — Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск–Северный потерпел крушение.

Погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа; в их числе Президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они летели в Россию на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту–154М произошли два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших.

В адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что, расследуя причины крушения польского самолета, они пытались скрыть доказательства взрывов на его борту.

Председатель комиссии Сейма Антони Мацеревич опубликовал в твиттере видео, на котором смоделированы последние минуты полета Ту–154М.

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