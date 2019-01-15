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''Превратят в пустыню'': Цимбалюк рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса

3.8тЧитать материал на украинском

Война, развязанная Россией на Донбассе, может затянуться на десятилетия или же закончится тогда, когда страна-агрессор полностью разграбит оккупированный регион.

Ведь после того, как он будет лишен всех полезных ресурсов, россияне не будут видеть смысла оставаться там дальше. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Оккупанты на Донбассе

Оккупанты на Донбассе

"Википедия"

"Мне кажется, все идет к тому, что этот конфликт на десятилетия. Ну или возможно после того, когда россияне или, как они себя называют, "русские освободители", окончательно ограбят захваченные территории и превратят их фактически в постиндустриальную пустыню, они соберутся и свалят за поребрик", — сказал он.

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''Будут тысячи жертв, но Украина выживет'': историк дал прогноз по войне с Россией
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Вместе с тем, Цимбалюк предостерег украинцев от веры в то, что на этом интересы России в Украине исчерпаются и она оставит нашу страну в покое. Журналист считает, что агрессор по прежнему будет пытаться запугивать Украину, чтобы держать ее в статусе своей жертвы.

"Скорее всего, даже в такой ситуации контроль над территорией будет сохраняться, а "товарищи" из-за границы, из Кремля будут продолжать нам угрожать. Мол, попробуете освободить — мы лишим вас государственности", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что циничная ложь спикера МИД России Марии Захаровой о войне в Украине длится уже пятый год и напоминает миф российской пропаганды о "распятом славянском мальчике".

Также он поймал главу Совфеда России Валентину Матвиенко на признании в российском вторжении на Донбасс. По его словам, заявив, что создание поместной православной церкви в Украине якобы выльется в гражданскую войну, она разрушила миф о том, что там якобы уже пятый год идет "гражданская война".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Semenov Igor
Semenov Igor
Этот мудило Цимбалюк не слышин ни кого, кроме себя и свои убогие мысли выдает как "глас народа". А пусть по существу (а не мат-перемат) ответит на вопрос - в чем я не прав, какие международные законы тут нарушены и именно законы, а не эмоциональное слюноплескание: Украина – Крым и Донбасс. Почему то сейчас все обсуждения ушли в плоскость сиюминутного состояния и только. Но надо смотреть на начало возникновения этой ситуации. А что было? А был на Украине совершен антиконституционный вооруженный государственный переворот и незначительная группа людей (пусть 100 человек или 1 миллион, а на Украине проживает более 40 млн. людей) захватила власть в стране. В результате этого события конституция страны перестала действовать и установилась нелегитимная власть. ООН, ОБСЕ и практически никто в мире не осудил это действо и не вынес по нему объективное Постановление или Решение осуждающее этот переворот в стране. ОБСЕ не осудила нарушение прав большинства жителей страны, которые были нарушены этим переворотом. В каком международном документе записано, что все жители страны, в которой произошел государственный переворот, обязаны подчиняться самопровозглашенной власти самозванцев? Жители нескольких регионов Украины решили провести референдумы и выразить свое отношение к произошедшему и определить дальнейшую свою судьбу. В каком международном документе написано, что жители того или иного региона страны не имеют право на проведение референдума в стране, в которой власть захвачена в результате вооруженного переворота? В каком международном документе записано, что организаторы референдума на той или иной ее территории в стране в которой произошел вооруженный захват власти обязаны согласовывать данный референдум с теми, кто эту самую власть в стране захватил антиконституционно вооруженным путем и сама власть не является легитимной? Вооруженный переворот на Украине произошел в Феврале 2014 года, а легитимные выборы Президента и государственной думы состоялись в мае-июне 2014 года. И прошедшие референдумы на Украине состоялись в этот промежуток времени и являются полностью легитимные по всем законам. Переход Крыма под юрисдикцию РФ, образование ЛНР и ДНР – легитимны. А сейчас Украина пытается уничтожить ЛДНР посредством ВСУ, т.е. уничтожить или захватить легитимные новые образования и не более. В чем я не прав? Конкретно!
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Semenov Igor, ну держись, ща они тебе всё по своим полочкам разложат ...
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