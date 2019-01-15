''Превратят в пустыню'': Цимбалюк рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса

Война, развязанная Россией на Донбассе, может затянуться на десятилетия или же закончится тогда, когда страна-агрессор полностью разграбит оккупированный регион.

Ведь после того, как он будет лишен всех полезных ресурсов, россияне не будут видеть смысла оставаться там дальше. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Оккупанты на Донбассе "Википедия"

"Мне кажется, все идет к тому, что этот конфликт на десятилетия. Ну или возможно после того, когда россияне или, как они себя называют, "русские освободители", окончательно ограбят захваченные территории и превратят их фактически в постиндустриальную пустыню, они соберутся и свалят за поребрик", — сказал он.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Вместе с тем, Цимбалюк предостерег украинцев от веры в то, что на этом интересы России в Украине исчерпаются и она оставит нашу страну в покое. Журналист считает, что агрессор по прежнему будет пытаться запугивать Украину, чтобы держать ее в статусе своей жертвы.

"Скорее всего, даже в такой ситуации контроль над территорией будет сохраняться, а "товарищи" из-за границы, из Кремля будут продолжать нам угрожать. Мол, попробуете освободить — мы лишим вас государственности", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что циничная ложь спикера МИД России Марии Захаровой о войне в Украине длится уже пятый год и напоминает миф российской пропаганды о "распятом славянском мальчике".

Также он поймал главу Совфеда России Валентину Матвиенко на признании в российском вторжении на Донбасс. По его словам, заявив, что создание поместной православной церкви в Украине якобы выльется в гражданскую войну, она разрушила миф о том, что там якобы уже пятый год идет "гражданская война".

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