"Фрик-шоу и цирк": волонтер жестко высказался о деле Гандзюк

Расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк сегодня превращают в "цирк" и "фрик-шоу".

Такое заявление сделал журналист и волонтер Родион Шовкошитный в эфире ObozTV, комментируя планы Верховной Рады создать новую временную следственную комиссию (ВСК) по делу Гандзюк.

Шовкошитный выразил убеждение, что новая ВСК будет создана "за несколько дней".

"Пытаются сделать какое-то фрик-шоу, включить в ее состав такого шулера с полтавского автовокзала, как Илья Кива. У Кивы есть непосредственно конфликт интересов, он оболгал Екатерину Гандзюк, когда она еще была жива. Отец подал в суд, выиграл его, Кива так и не извинился за то, что врал тогда про нее. Кроме того, у него конфликт – он угрожал убийством Сергею Стерненко, активисту из "списка Гандзюк", на которого трижды нападали. Из этой новой ВСК хотят уже вначале сделать цирк", – заявил он.

Волонтер отметил, что проблема преследований активистов в Украине является системной, при этом "связи правоохранительных органов с организованной преступностью глубоко укоренились и угрожают безопасности всей страны".

"Мы можем знать, кто заказчик, можем знать, кто непосредственный исполнитель, кто организатор – абсолютно все действующие лица могут быть известны в любом кейсе о заказе убийства или о нападении, но импотентная правоохранительная система не может ничего с этим сделать", – констатировал он.

Екатерина Гандзюк bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Нападение произошло у дома, где она жила.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.

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