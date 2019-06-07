"Преступник!" В Днепре вандалы осквернили памятник президенту Украины. Фото

В Днепре вандалы осквернили памятник, установленный второму президенту Украины Леониду Кучме.

Монумент бывшему гаранту находится около здания Днепропетровской областной государственной администрации, передает телеканал "Прямий".

На опубликованных фото видно, что неизвестные разукрасили изображения президента, написав: "Преступник" и "Кто убил Гонгадзе?".

Отметим, что памятную табличку установили еще в 2012 году.

Георгий Гонгадзе – украинский журналист, основатель и первый главный редактор интернет-издания "Украинская правда". Умер 17 сентября 2000 года. Обстоятельства его смерти году стали поводом для протестов против президента Леонида Кучмы.

Во время кассетного скандала были опубликованы аудиозаписи, на которых Кучма, Владимир Литвин и другие высокопоставленные чиновники якобы обсуждают необходимость заставить замолчать Гонгадзе из-за его статей о коррупции на высоком уровне. 23 августа 2005 года президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

В Днепре вандалы осквернили памятник Кучме

В Днепре вандалы осквернили памятник Кучме

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

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