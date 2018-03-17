"Преступная схема": У Луценко назвали причину обысков на "Новой почте"

Обыски в офисах "Новой почты" связаны с подозрениями должностных лиц в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, заявив об использовании целой преступной схемы.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - написала Сарган.

Она отметила, что в связи с этим были открыты уголовные производства по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

По словам Сарган, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко расследование взял под личный контроль, и на следующей неделе он заслушает материалы дела в присутствии адвокатов представителей "Новой почты".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - добавила пресс-секретарь.

Как писал "Обозреватель", недавно "Новая почта" заявила об изменении тарифной сетки.