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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Преступления "ДНР": признания сепаратистов

3.2т

Когда в украинских СМИ или блогах появляются материалы о преступлениях и криминальном беспределе на территориях, подконтрольных "ЛДНР", сторонники сепаратистов тут же начинают кричать, что все это выдумки и пропаганда, пишет Денис Казанский в своем блоге.

Но давайте посмотрим, что рассказывают о своей деятельности в Донбассе сами боевики "ЛНР" и "ДНР". А затем сравним это с тем, что пишут о них украинские СМИ, и сделаем вывод — наговаривают украинские журналисты на "ЛДНР" или нет.

Давайте возьмем пост из паблика "Народная правда — Донбасс" в ВК. Этот паблик контролируется сепаратистами из группировки "Восток" Александра Ходаковского, и посвящен разным событиями в "ДНР". Поскольку свободной журналистики или политических дебатов в условиях ОРДЛО быть не может, осталась только такая форма коммуникации — анонимные группы в соцсетях. В Украине "Вконтакте" заблокирован, но туда все равно заходят через прокси или VPN, так что все желающие могут пройти по ссылке и почитать оригинал. Но чтобы рукописи не сгорели, я заскринил избранное.

В посте рассказывается о подвигах известного полевого командира Вадима Погодина по кличке "Керчь". В Украине он хорошо известен. В 2014 году Погодин убил украинского школьника Степана Чубенко, которого заподозрил в причастности к Правому сектору. По запросу украинских правоохранителей Погодин был в прошлом году задержан в Крыму. Однако, россияне не стали выдавать его Украине и отпустили.

На этом фоне Погодин справа от Захарченко

Ниже можно почитать о деятельности Погодина и его людей в Донецке в 2014 году. Похищения людей, пытки в захваченном здании СБУ, расстрелы, мародерство — тут весь набор.

А вот рассказ о том, как на самом деле "освободители" вели себя в "освобожденном" ими городе.

Особенно стоит обратить внимание на этот абзац:

"В подвалах СБУ можно было обнаружить гниющие человеческие конечности, руки, пальцы, которые остались в результате действий "следователей" из батальона "Керчь". Для многих людей тогда здание СБУ стало ассоциироваться со смертью и бесследной потерей родного человека, а на пороге всегда толпились женщины в слезах и мужчины, которые сами искали своих женщин"

Можно конечно возразить, что эта группа создана неизвестно кем, и вообще может быть фейком. Однако, в комментариях к записям мы наблюдаем все знакомые лица — Игорь Стрелков, Натан Донецкий (он же Анатолий Гелюх), а также ряд других боевиков ДНР или активных граждан, которые им сочувствуют.

Как часто бывает, комментарии не менее интересны, чем сама запись. В них можно найти еще больше информации о различных преступлениях "освободителей Донбасса", а также любопытные свидетельства об участии российских военных в войне против ВСУ. Это к вопросу о "гражданской войне" в Украине.

Вот, к примеру, спор Стрелкова с местными "ополченцами" о том, кто из них больший предатель и трус.

Вот интересный комментарий о добровольцах и "командировочных". Как тут указывают — это "две больших разницы". И это правда. Некоторые наши продажные политики любят повторять, что Россия не воюет против Украины, а воюют только некоторые российские добровольцы. При этом они никогда не упоминают о "командировочных", хотя, как мы видим, их существования не скрывают и сами боевики "ДНР".

А вот интересный комментарий о деятельности этих самых "командировочных", "самодуров-россиян". Местные боевики ими не довольны. Не жалели их россияне, клали пацанов пачками. Ну тут ничего удивительного нет. Для россиян все граждане Украины — люди второго сорта. Которых не так жалко, как своих.

Жаль, что у многих на этот счет еще остаются какие-то иллюзии.

Вот тут очень интересен комментарий боевика "Востока" Дениса Алехина. Во главе 11 полка поставлены командовать "кадровики из РФ", которые выживают местных командиров.

По словам Алехина, именно российские кадровые офицеры виновны в гибели комбата Вани Грека, который был убит в январе 2017 года под Авдеевкой:

"Мои командиры — это Скиф, покойный комбат Ваня Грек, который полез наших пацанов выручать, да погиб. А все потому, что господа офицеры из РФ не дали артогня, когда было нужно"

Вот профиль Дениса Алехина — это не просто сетевой аноним, а боец батальона "Восток". Он явно знает, о чем говорит. Его свидетельства в очередной раз доказывают, что местные боевики — лишь пушечное мясо, которым командуют военные из России.

А вот уже интереснее. У "ополченца" Максима Свистунова среди офицеров ДНР есть кровные враги.

"Пасынка моего и его друга по пьяни расстреляли. Так что жду — или пока ИХ расстреляют (суда уже почти два года жду) Или я ИХ СЕМЬИ нахрен вырежу" — пишет освободитель Максим Свистунов.

Неплохо дела обстоят в народной республике. Прямо как в каком-нибудь Йемене или Судане.

Тут опять срач со Стрелковым. Там, оказывается, какой-то его друг кинул бригаду рабочих под Москвой. Ну это конечно мелочи, по сравнению с подвигами в Донбассе.

Ну а вот кульминация. В комментариях появляется Анатолий Гелюх (Натан Донецкий), который враждует с группировкой "Восток". Он добавляет к изложенному выше рассказ о подвигах людей Ходаковского в 2014 году.

"Осталось добавить про расстрелы гражданских лиц на базе Востока по улице Куйбышева, 128 и расположенную там же многометровую яму с трупами. Про приказ Ходаковского согнать всех журналистов в морг снимать трупы ополченцев, убитых 26 мая 2014 года. Про отжатые грузовики и строительную технику в Ясиноватой, про подконтрольный песчаный карьер рядом с ДФС, который почему-то не обстреливает ВСУ".

Он же добавляет про махинации Гиркина, но это уже не так интересно.

Итого — даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха, Свистунова, и других замечательных ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невинных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрывали конечности, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством "командировочных" кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками ЛДНР.

Правду не скроешь. Так называемые "народные республики" на самом деле являются подконтрольной Россией оккупированной территорией, на которой царит самое дикое насилие и кровавое беззаконие. И это не моя выдумка. Это пишут сами "ополченцы", которых никто не тянет за язык. Да и все это говорится уже далеко не в первый раз. Достаточно вспомнить хотя бы бесчинства боевиков из батальона "Бэтмен" в Луганске.

Вот почему рождаются все эти фейки про распятых мальчиков и изнасилованных бабушек с монтажной пеной во влагалище. Чтобы как-то оттенить собственные злодеяния, россиянам приходиться придумывать и приписывать врагу еще более дикие зверства.

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Денис КазанскийДенис Казанский
Объект
Новости ДНР
Источник
Источник:Блог Дениса Казанского
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Кацап,как и подкацапщик-враги.Их надо давить и на передовой и в сети.Давить везде и всегда."Вот лозунг мой и Солнца"(с).
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Ошибки отправки нет!Просто Обоз встал на путь толерантности с кацапской сволотой!
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