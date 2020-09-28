Преподаватель университета им. Кожедуба об Ан-26: на полетах экономили, ведь это недешево

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба экономил на учебных полетах курсантов.

Как рассказал "Вестям" преподаватель ХНУВС, на полетах экономили, поскольку они недешево обходятся.

По его словам, прежде чем приступить к практическим полетам, курсанты проходят тренажерную и предполетную подготовку, выполняют обязательные прыжки с парашютом.

"Не один выпуск курсантов провел учебные полеты на данном борту. Тут специфика в том, что курсанты занимаются прокладыванием заданного маршрута, а самолетом управляют опытные пилоты и штурман. То, что произошло, – не вина курсантов однозначно. Конечно, разговоров и разных версий сейчас будет много, но я бы подождал выводы экспертов", – отметил источник.

Он добавил, что лично не раз летал на этом самолете в командировки.

"Бывало, что посылают в Киев или же в другой город, и если туда летят с курсантами, то и я в качестве пассажира с ними отправлялся. И как-то не боялся за свою жизнь, не переживал, что что-то может случиться. Потому что все летные единицы обслуживали опытные бортмеханики. Да, самолеты хоть и не новые, но свой запас они еще не вылетали", – утверждает преподаватель.

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