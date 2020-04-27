Премия за взятку: директор госпредприятия пытался подкупить топ-чиновника за 210 тыс. грн

Генеральный директор государственного предприятия пытался подкупить и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, должностного лица разоблачили сотрудники НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Следствие задокументировало, что гендиректор передал и.о. председателя ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тыс. грн.

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Расследование данного факта детективы НАБУ осуществляют с марта 2020 года.

27 апреля руководителю госпредприятия сообщили о подозрении по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, пресс-служба ГАЗО сообщила о проведении обысков в агентстве, во время которых представителям правоохранительных органов были предоставлены копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом.

"Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины задержали за вымогательство и получение взятки.