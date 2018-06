"Прекратить насилие!" ОБСЕ отчиталась о резком росте жертв на Донбассе среди мирного населения

В зоне проведения ООС на Донбассе в мае погибли 10 гражданских лиц и еще 25 получили ранения.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Почти 4 года назад стороны обещали прекратить насилие, но вместо #БезГражданскихЖертв только в мае 35 жертв — 10 погибших и 25 раненых. Тем, кто давал обещания, следует задуматься над этими цифрами", — приводятся его слова на странице миссии в Twitter.

Также он добавил, что с начала текущего года в результате боевых действий пострадали более десяти детей и по меньшей мере двое из них погибли.

OSCE SMM Hug: It’s almost four years since the sides promised to stop the violence, but instead of #ZeroCivilianCasualties we have 35 civilian casualties in May alone – 10 killed and 25 injured. Those who made promises – need to ponder these figures