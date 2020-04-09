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9 апреля • обновлено в 18:18
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"Прекратить дезинформацию!" В ООН призвали Россию сотрудничать в расследовании дела МН17

1.7т
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В среду, 8 апреля, в Совете Безопасности ООН провели закрытые консультации по началу судебных заседаний над четырьмя обвиняемыми в сбивании самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.

Как сообщило Мнистерство иностранных дел Украины, инициатором консультаций стала Россия. Позицию государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила Бельгия.

"Участники заседания высказали поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается Окружным судом Гааги", – отмечается в сообщении.

Также они призвали Россию прекратить распространять дезинформацию и начать в полной мере сотрудничать со следственной группой. В свою очередь, в МИД заявили, что украинская сторона продолжит работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Место крушения самолета над Донбассом

Место крушения самолета над Донбассом

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
Боинг МН17 Россия - страна-агрессор
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hunt andres
hunt andres
Это не в ООН, это хох лы на последнем издыхании пытаются перевести стрелки. С*оты, признайтесь уже. С вас и так нечего взять)
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Чан Джеки
Чан Джеки
фотография =мисце аварии литака=антон ты прокоментируй.
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