"Прекратить дезинформацию!" В ООН призвали Россию сотрудничать в расследовании дела МН17

В среду, 8 апреля, в Совете Безопасности ООН провели закрытые консультации по началу судебных заседаний над четырьмя обвиняемыми в сбивании самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.

Как сообщило Мнистерство иностранных дел Украины, инициатором консультаций стала Россия. Позицию государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила Бельгия.

"Участники заседания высказали поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается Окружным судом Гааги", – отмечается в сообщении.

Также они призвали Россию прекратить распространять дезинформацию и начать в полной мере сотрудничать со следственной группой. В свою очередь, в МИД заявили, что украинская сторона продолжит работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Место крушения самолета над Донбассом

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.

Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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