Прекращение огня на Донбассе: эксперт указал на "подставу" для ВСУ

Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля только усложнит жизнь украинским военным в зоне проведения ООС.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец. Он пояснил, что из-за новых правил, ВСУ не сразу смогут дать противнику адекватный огневой ответ.

При этом он добавил, что пророссийские террористы вряд ли будут соблюдать правила в полной мере.

"Там уровень контроля и командования оставляет желать лучшего. Я не вижу аргументов, которые заставили бы противника беспрекословно соблюдать вышеуказанные требования. Вы же помните, что уже были и "хлебное перемирие", и "школьное перемирие", и "коронавирусное"… Они никогда не соблюдались", – пояснил эксперт.

Машовец добавил, что новые договоренности практически не отличаются от тех, что были заключены ранее.

"Вот сейчас активно говорят о дисциплинарных наказаниях за нарушение режима тишины, как о чем-то новом. Но они тоже были прежде, только не афишировались. А вот запрета на разведывательную деятельность и полеты беспилотников не было", – сказал он.

Машовец также рассказал, что в условиях "полного прекращения огня" нужно будет сначала составить претензию и отправить ее на рассмотрение Трехсторонней контактной группы или какой-либо иной комиссии. Если Россия на эту претензию никак не отреагирует, тогда можно принимать меры.

"Например, оккупанты подъезжают к нашим позициям со 120 миллиметровым минометом на какой-то транспортной платформе, производят несколько выстрелов и уезжают. Как нам реагировать? Это хорошо, что наш министр обороны Андрей Таран заявляет, что мы будем стрелять в ответ. Но вы же понимаете, что в бою, в каждом конкретном случае, необходима мгновенная реакция. А пока наши военные будут делать запросы, жаловаться…", – сообщил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.