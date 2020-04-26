Преемница Рябошапки Ирина Венедиктова ассоциируется с бывшим президентом Януковичем - Atlantic Council

Неудачи, которые превышают достижения - так оценивают результаты первого года президентства Владимира Зеленского в статье "От виртуального кандидата в скомпрометированного президента: тяжелый первый год Зеленского", опубликованной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council.

Автор статьи, журналист Илья Тимченко, пишет, что Зеленский не выполнил своих обещаний, в частности, не обеспечил независимого правосудия и ограничения власти олигархов.

"В течение первого года пребывания в должности президент Зеленский не решил необходимости в судебной реформе. Команде Зеленского понадобилось четыре месяца, чтобы назначить генерального прокурора Руслана Рябошапку, который отработал лишь полгода до того, как его заменили", - пишет автор.

Преемница Рябошапки Ирина Венедиктова, по его мнению, ассоциируется с опальным бывшим президентом Виктором Януковичем, и это назначение вызывает вопросы.

Автор также отмечает, что сначала Зеленский неприятно удивил, когда назначил бывшего юриста олигарха Коломойского Андрея Богдана руководителем Офиса президента. А в феврале Богдана заменило доверенное лицо Зеленского Андрей Ермак, известный своими деловыми связями с Россией. Это назначение привело к попыткам развернуть позицию Украины в сторону России и преследованиям участников Революции Достоинства.

"Украина перешла на ряд позиций, благоприятных для России, включая попытку начать прямой диалог с марионетками Москвы на востоке Украины и преследованием известной участницы революции Майдана Татьяны Чорновол", - пишет автор.

В статье также говорится об очевидном для внешних экспертов влиянии на политику Зеленского владельца телеканала 1+1, олигарха Игоря Коломойского.

"В течение многих лет Зеленский был одним из звездных имен на телеканале Коломойского 1 + 1, что наводило на мысль, что олигарх также стоял за выдвижением шоумена на пост президента. Многие опасались, что Коломойский использует свое влияние на Зеленского, чтобы обеспечить возврат Приватбанка, который был национализирован в конце 2016 на фоне скандального разоблачения финансовых нарушений и огромных потерь для украинского государства", - пишет автор.

Именно этим, утверждает журналист, и объясняется настойчивость МВФ в вопросе необходимости принятия закона о банках в Украине.

"Чтобы этого не произошло, МВФ привязал новый финансовый пакет к принятию закона, предотвращающего возвращение национализированных банков их предыдущим владельцам. Коронавирусный кризис сделал финансовую помощь МВФ жизненно важной", - отмечает автор статьи.

Он также рассказывает читателям Atlantic Council, что законопроект, который был принят в первом чтении еще в марте, до сих пор не голосуется в целом из-за тысячи поправок, внесенных депутатами из президентской фракции, которые лоббируют интересы Коломойского.

"Кое-кто считает, что поддержка президентом банковского закона станет окончательным разрывом с Коломойским. Однако конечную версию законопроекта еще не рассматривают, и многие предпочитают, чтобы президент наконец определился", - говорится в статье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Нина Южанина обвинила монобольшинство в саботаже выполнения требований МВФ, в частности, принятия закона о банках. Политик предостерегла: прекращение сотрудничества с МВФ будет означать остановку всех социальных выплат гражданам Украины и дефолт нашего государства.

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