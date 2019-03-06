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Предвыборная технология: Чорновил оценил скандал с коррупцией в "оборонке"

3.7тЧитать материал на украинском

Политолог Тарас Чорновил считает, что скандальное расследование Bihus Info о коррупции в украинской "оборонке" является своеобразной предвыборной технологией.

Ведь даже несмотря на возможный состав преступления, в нем усматривается и существенная политическая составляющая. Такое мнение он выразил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чорновил добавил, что особых последствий скандала, связанного с расследованием хищений в "Укроборонпроме", по его мнению не будет.

Тарас Чорновил

Тарас Чорновил

FaceNews.ua

"Во-первых, в этом скандале не все держится вместе. Очень много обвинений умышленно носят политический характер. Обвинения появились под выборы. Политическая составляющая подкрепляется. По юридической составляющей, там нет никаких вопросов. Там есть вероятный состав преступления, ведь эти материалы полностью взяты из материалов нескольких уголовных дел. Поэтому здесь нет сомнения. Дела расследуются, а какой будет результат — неизвестно", — сказал он.

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Чорновил подчеркнул, что все обвинения появились из анонимного документа, отправленного с одноразового почтового ящик, и этот факт вызывает определенные сомнения.

"Вот была пресс-конференция руководителей предприятий "Укроборонпрома". Они привели свои факты, сказали, что предложили их Бигусу. Говорят, что этими фактами не заинтересовались. Поэтому я не знаю, кто здесь прав", — резюмировал Чорновил.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Тарас Чорновил
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Оцінює наводить лад, підтирає, підчищає і усе робить натхненно. Мийник, прибиральник - таке його покликання. І за часів "януковичі" і нині, у часи "кондитерського благополуччя" він впорядковує підпорчений образ правителя.
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