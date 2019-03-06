Предвыборная технология: Чорновил оценил скандал с коррупцией в "оборонке"

Политолог Тарас Чорновил считает, что скандальное расследование Bihus Info о коррупции в украинской "оборонке" является своеобразной предвыборной технологией.

Ведь даже несмотря на возможный состав преступления, в нем усматривается и существенная политическая составляющая. Такое мнение он выразил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чорновил добавил, что особых последствий скандала, связанного с расследованием хищений в "Укроборонпроме", по его мнению не будет.

Тарас Чорновил FaceNews.ua

"Во-первых, в этом скандале не все держится вместе. Очень много обвинений умышленно носят политический характер. Обвинения появились под выборы. Политическая составляющая подкрепляется. По юридической составляющей, там нет никаких вопросов. Там есть вероятный состав преступления, ведь эти материалы полностью взяты из материалов нескольких уголовных дел. Поэтому здесь нет сомнения. Дела расследуются, а какой будет результат — неизвестно", — сказал он.

Чорновил подчеркнул, что все обвинения появились из анонимного документа, отправленного с одноразового почтового ящик, и этот факт вызывает определенные сомнения.

"Вот была пресс-конференция руководителей предприятий "Укроборонпрома". Они привели свои факты, сказали, что предложили их Бигусу. Говорят, что этими фактами не заинтересовались. Поэтому я не знаю, кто здесь прав", — резюмировал Чорновил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

Также президент Петр Порошенко уволил замешанного в скандале замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Его сын, Игорь Гладковский, заявил, что подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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