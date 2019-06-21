Представлялся врачом и раздевал: на Черниговщине задержали "серийного" педофила

В Черниговской области, начиная с мая 2019-го, мужчина приставал к несовершеннолетним под предлогом проведения медицинского осмотра.

Он выслеживал их в разных селах региона и принуждал раздеваться, сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Задержать его удалось только 19 июня, после того, как он, представившись врачом, заманил девочку 2009 года рождения в заброшенную школу, заставил ее раздеться и рассматривал тело ребенка.

"Вчера (21 июня. – Ред.) этот подонок был задержан – мужчина, 1968 года рождения, житель Чернигова. Ранее неоднократно судим за половые преступления против детей", – уточнил правоохранитель.

Facebook Vyacheslav Abroskin

В частности, он отбывал наказания по ч. 2 ст. 156 – совращение несовершеннолетних членом семьи, опекуном или близким родственником.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в центре Киева неизвестный мужчина устроил "охоту" за ребенком и начал угрожать его матери.

Он наблюдал за маленькой девочкой, пока она играла возле фонтанов на Майдане Незалежности, а после этого начал за ней гоняться. Также он заявил матери девочки, что ей "не повезет, если он найдет ее первой".

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