Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о похищении

Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера 26 декабря похитили в Киеве неизвестные, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины, однако сам криптоэксперт не верит, что был похищен спецслужбой.

"Я был похищен неизвестными людьми после того, как вышел из машины знакомого мне водителя. Неизвестные назвали себя представителями спецслужбы, их лица я не рассмотрел. После похищения я содержался в подвальном помещении, где на меня оказывалось психологическое давление. Моя свобода была полностью ограничена, а руки - закованы в наручники", - рассказал Лернер, пишет Strana.ua.

Похищение Лернера произошло за несколько секунд на глазах у водителя.

Шестеро неизвестных в темной одежде, масках на лицах и оружием наперевес подбежали к Павлу и закричали, что представляют СБУ.

Силой они посадили Павла в микроавтобус марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ), после чего машина скрылась.

При этом, ни водитель, ни знакомая Лернера Светлана, а также ее брат, на протяжении нескольких часов не спешили обращаться за помощью к правоохранителям.

Криптоэксперт не смог пояснить такую задержку.

"Не могу точно ответить", - сказал он.

В результате, заявление в Оболонский райотдел полиции Светлана пришла подавать спустя более чем три часа, после кражи Лернера ("состарив" его на год, указывая анкетные данные Павла). По данному факту было возбуждено уголовное дело с правовой квалификацией по ч.2 ст.146 УК Украины - "похищение человека".

"Дело Лернера" взяла на себя Нацполиция и уже 29 декабря сообщила: его освободили сами похитители. Якобы выбросили на трассе после выкупа.

Примерно в то же время, что и "находка" Лернера, биржа EXMO LLP, которой управляет специалист по криптовалютам, сообщила, что оказалась под масштабной DDos-атакой. В результате кибератаки хакерам удалось "положить" сайт ЕХМО, из-за чего сайт криптобиржи временно прекращал свою работу.

"Подозреваем как СБУ, так и бандитов. Павел, по словам его знакомых, развивал личный проект по обмену денег и может быть познакомился не с теми людьми", – говорил на счет похищения сооснователь биржи EXMO.

Криптоэксперт не считает организаторами его похищения представителей украинских спецслужб.

Лернер заявил, что в ближайшее время он планирует покинуть Киев и в целом - Украину. Семья Лернера в настоящее время продолжает жить в Испании.

Как сообщал "Обозреватель", по словам нардепа, члена коллегии МВД Антона Геращенко, похищенный 40-летний гражданин РФ Лернер заплатил за свое освобождение биткоины суммой свыше $1 миллиона.