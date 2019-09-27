Предложили подвезти: на Харьковщине в авто двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку

В субботу вечером, 21 сентября, вблизи села Серый Яр (Харьковская область) двое мужчин в автомобиле изнасиловали 16-летнюю девушку, которую они обещали подвезти.
Как сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, 26 сентября в Великобурлукское ОП обратился отец потерпевшей и рассказал, что в тот день около 20:00 малознакомые совершили насильственные действия в отношении его дочери (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам девушки, двое мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине ее изнасиловали.
На Харьковщине две мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку
Полиция Харьковской области
Правоохранители в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.
Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту открыли производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Их доставили в следственный изолятор, где те будут ждать избрания меры пресечения.
Полиция задержала подозреваемых
Полиция Харьковской области
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове в среду, 11 сентября, возле микрорайона Горизонт педофил изнасиловал 12-летнюю девочку. В сети опубликовали его фото.
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А в Новобаварский районе Харькова ночью на пустыре изнасиловали студентку второго курса техникума, 17-летнюю жительницу города Лозовая.
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