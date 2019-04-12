"Предлагают капитуляцию": Цимбалюк раскрыл подвохи плана Медведчука по Донбассу

План мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который предложил Виктор Медведчук, на самом деле ставит целью полное предоставление контроля над регионом России. Кроме того, он вынуждает Украину сдать свои национальные интересы.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он обратил внимание на то, что Медведчук требует создать некий "автономный регион Донбасса" в составе Украины со своим парламентом и правительством. Однако, подчеркивает Цимбалюк, все это уже давно есть в псевдореспубликах "Л/ДНР". Более того, в них функционируют даже силовые ведомства, созданные террористами.

"Например, на оккупированных частях Донбасса создана такая организация, как "МГБ". Она как раз и отвечает за то, чтобы ловить украинских шпионов и садить их "на подвал". Особенно с целью, чтобы каким-то образом с родственников выбить бабулет. А есть еще, например, "народная милиция". На практике это 1 и 2 армейские корпуса", — напоминает Цимбалюк.

Виктор Медведчук "Радіо Свобода"

"С точки зрения Медведчука, они остаются или их будут называть исключительно "народной милицией", и в составе региона Донбасс в Украине будет действовать "милиция" на танках, вооруженная САУ и РСЗО? Вот это все включается в состав "автономного региона Донбасс" в составе Украины или это предлагается вывести на родину, за поребрик в Россию?" — с сарказмом спрашивает он.

Отвечая на свой же вопрос, журналист выразил уверенность в том, что если план Медведчука одобрен Путиным, то о выводе войск агрессора с Донбасса мечтать не придется.

"Российская сторона будет предлагать следующую нехитрую схему: давайте вот это, что они нашли в шахтах, а на самом деле поставили мы, оставим "народной милиции", чтобы защищаться и обороняться от "Правого сектора", бандеровцев и других людей, которые должны были в 2014 году поехать в Крым на поездах дружбы, но так и не доехали", — объясняет Цимбалюк логику действий Кремля.

"Украине предлагается смириться с тем, что в составе украинского государства будет регион, которым управляет администрация президента России и Путин лично и которые имеют право вето на любое решение в нашей столице, городе Киеве. Украине предлагают начать с нового листа — с капитуляции", — добавил он.

Подытоживая, Цимбалюк предположил, что через план Медведчука Кремль пытается реализовать свой план по вводу пророссийских сил в Верховную Раду Украины.

"Они просто спешат. Их задача сделать так, чтобы несчастные люди, которые проживают на оккупированных частях Донбасса, принимали участие в голосовании на выборах в Верховную Раду", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что мирный план Медведчука для Донбасса, который поддержали "Л/ДНР" и Москва, создавался непосредственно в Администрации президента России. В противном случае оккупанты бы просто не приняли его, а марионеточные главари псевдореспублик не получили указания одобрить документ.

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