"Предлагали перейти на сторону врага": освобожденный украинский моряк рассказал о российском плене

Мичман буксира "Яны Капу" Юрий Будзило, который после захвата судна стал пленником РФ, рассказал, что перед рейсом в его жены было плохое предчувствие и она уговаривала мужа не идти в море.

Об этом военнослужащий ВМС рассказал в интервью armyinform.com.ua. "Когда взяли в окружение наш буксир, враг не знал, что у "Яны Капу" работает задний ход. Во время нашествия российских кораблей я быстро использовал этот прием, и они протаранили друг друга", – отметил он.

"Я хорошо понимал, что у военного, который изменяет присяге, умирает нечто большее чести – умирает душа. И впоследствии оккупант не отступится так легко и захочет снова забрать то, что не сумел получить сразу, – мою свободу", – добавил мужчина.

Военный рассказал, что что во время допроса один из ФСБшников, тщательно просмотрев его характеристику, уговаривал перейти на вражескую сторону. Украинский военный категорически отверг такое предложение.

"Самым тяжелым для меня испытанием стало отсутствие связи с родными. На мои просьбы позвонить домой слышал однозначное "нет".

За девять месяцев заключения следователь разрешил позвонить только один раз – в марте после смерти отца. И письма от родственников получал очень редко", – вспомнил он.

Будзило признался, что сначала не поверил в реальность обмена: "Понял, что это действительно правда, только в тот момент, когда командир самолета сообщил о посадке в аэропорту "Борисполь". Увидев в аэропорту жену, у меня отняло язык".

Юрий Будзило armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL :

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украина отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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