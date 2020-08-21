Предлагали 30 тысяч за молчание, – телеведущая Луговая об избиении в поезде

Анастасия Луговая рассказала о самочувствии.
Телеведущей Анастасии Луговой, которая пережила избиение и попытку изнасилования в поезде, предлагали 30 тысяч гривен за молчание об инциденте.
Проводница и начальник поезда боялись потерять работу и просили женщину не вызывать полицию, рассказала женщина в интервью "Стране".
"Вначале проводница сказала мне, что нападавший предлагает мне деньги, чтобы я не вызывала полицию. Я сказала нет. Когда я убедила их, что нападавший не мой муж, они долгое время сомневались, вызывать ли полицию. Я настояла, чтобы наряд полиции вызвали на станцию в Киев. А начальник поезда и проводница пытались меня отговорить", – рассказала Луговая.
Женщина отметила, что нападавший ехал в поезде без билета и именно за это их могли уволить.
Анастасия Луговая после нападения. Фото - фейбсук Луговой
"Переживали за свои должности. "Пожалуйста-пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети". Я говорю – а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. "Мы вам даем гарантию – он вас не тронет". Ну откуда вы знаете? Они прям сильно на меня насели. В итоге начальник поезда и проводница предложили мне 30 тысяч гривен – все, что у них было", – рассказала она.
Луговая попросила вызвать полицию и пообещала, что тогда не будет иметь к ним претензий.
"Начальник поезда бегал туда-сюда вплоть до прибытия в Киев – думал, вызывать полицию или нет. В итоге, когда мы прибыли на станцию, здесь нас ждал только один наряд полиции – тот, который вызвал мой муж", – рассказала женщина.
Анастасия Луговая после нападения. Фото - фейбсук Луговой
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Всех проводников и начальника поезда Мариуполь – Киев уволили.
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