Предлагали 30 тысяч за молчание, – телеведущая Луговая об избиении в поезде

Телеведущей Анастасии Луговой, которая пережила избиение и попытку изнасилования в поезде, предлагали 30 тысяч гривен за молчание об инциденте.

Проводница и начальник поезда боялись потерять работу и просили женщину не вызывать полицию, рассказала женщина в интервью "Стране".

"Вначале проводница сказала мне, что нападавший предлагает мне деньги, чтобы я не вызывала полицию. Я сказала нет. Когда я убедила их, что нападавший не мой муж, они долгое время сомневались, вызывать ли полицию. Я настояла, чтобы наряд полиции вызвали на станцию в Киев. А начальник поезда и проводница пытались меня отговорить", – рассказала Луговая.

Женщина отметила, что нападавший ехал в поезде без билета и именно за это их могли уволить.

Анастасия Луговая после нападения. Фото - фейбсук Луговой

"Переживали за свои должности. "Пожалуйста-пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети". Я говорю – а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. "Мы вам даем гарантию – он вас не тронет". Ну откуда вы знаете? Они прям сильно на меня насели. В итоге начальник поезда и проводница предложили мне 30 тысяч гривен – все, что у них было", – рассказала она.

Луговая попросила вызвать полицию и пообещала, что тогда не будет иметь к ним претензий.

"Начальник поезда бегал туда-сюда вплоть до прибытия в Киев – думал, вызывать полицию или нет. В итоге, когда мы прибыли на станцию, здесь нас ждал только один наряд полиции – тот, который вызвал мой муж", – рассказала женщина.

Анастасия Луговая после нападения. Фото - фейбсук Луговой

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