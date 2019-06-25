"Предлагали $100!" На Закарпатье двое мужчин приставали к маленьким девочкам

В Мукачево, Закарпатской области двое пьяных мужчина приставали к маленьким девочкам.

Как передает местный телеканал Sirius, инцидент произошел в одном из дворов многоэтажек на улице Молодежной.

Сообщается, что четверо малолетних девочек играли во дворе, когда их начали звать к себе двое взрослых мужчин. Неизвестные долго наблюдали за детьми, а потом начали предлагать деньги, чтобы они подошли. Одна из девочек не растерялась и позвала на помощь маму.

"Мы очень испугались, когда они нас позвали… Играли недалеко от них, а они нас звали и предлагали 100 долларов", – рассказала одна из девочек.

После того, как дети убежали домой, к мужчинам вышла мама девочки, чтобы поговорить с ними. По ее словам, мужчины были в неадекватном состоянии. После чего женщина вызвала полицию.

Как выяснили правоохранители, мужчины были пьяными. Они объяснили свои действия шуткой, им грозит административная ответственность.

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