Случайно встретил на улице бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу. Вчера Служба безопасности Украины представила в суде документы, подтверждающие, что операция по захвату российских террористов действительно проводилась: https://censor.net/.../sbu_kontrolirovala_pochtu_cherez...

Спросил, не мог бы Бурба в связи с этим дать интервью СМИ - насколько я знаю, очень многие телеканалы, не только украинские, но и международные, включая ВВС, хотели бы детально расспросить экс-начальника ГУР о том, что же на самом деле произошло. Однако Бурба сказал, что после демонстрации СБУ доказательств проведения операции он теперь ждет вызова на допрос в Государственное бюро расследований, и думает сейчас только о даче показаний следователям. Извинился, что дать интервью на данный момент не представляется возможным. Что ж, подождем допросов в ГБР.

Расследование провала операции по захвату террористов должно быть доведено до результата, предателям во власти не место.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.