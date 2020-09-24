Предателям во власти не место

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Расследования / Мнения
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Для Василия Бурбы на данный момент дать интервью не представляется возможным. Фото: Facebook Юрия Бутусова

Случайно встретил на улице бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу. Вчера Служба безопасности Украины представила в суде документы, подтверждающие, что операция по захвату российских террористов действительно проводилась: https://censor.net/.../sbu_kontrolirovala_pochtu_cherez...

Спросил, не мог бы Бурба в связи с этим дать интервью СМИ - насколько я знаю, очень многие телеканалы, не только украинские, но и международные, включая ВВС, хотели бы детально расспросить экс-начальника ГУР о том, что же на самом деле произошло. Однако Бурба сказал, что после демонстрации СБУ доказательств проведения операции он теперь ждет вызова на допрос в Государственное бюро расследований, и думает сейчас только о даче показаний следователям. Извинился, что дать интервью на данный момент не представляется возможным. Что ж, подождем допросов в ГБР.

Расследование провала операции по захвату террористов должно быть доведено до результата, предателям во власти не место.

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Источник:Facebook Юрия Бутусова
Служба безопасности УкраиныВасилий Бурба