"Предательство на самом верху": как "вагнергейт" загнал власть Украины в цугцванг

Офис президента остается в эпицентре скандала вокруг срыва операции, которую якобы провели украинские спецслужбы. С каждым днем из-за появления новых данных градус напряжения растет, а власть оказалась в цугцванге: замять дело уже невозможно, расследовать – страшно.

Что происходит в резонансном деле – разбирался OBOZREVATEL.

Суть скандала

29 июля под Минском были задержаны 33 "вагнеровца", а спустя две недели украинский Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 из них. Несмотря на то, что эти лица принимали участие в боевых действиях на Донбассе, Беларусь вернула их России.

17 августа агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко озвучил скандальную информацию: украинские спецслужбы проводили операцию по выманиванию боевиков. Они должны были прибыть в Украину, где их и задержали бы украинские силовики, однако глава Офиса президента Андрей Ермак якобы сорвал этот план.

Затем журналист Юрий Бутусов добавил информацию, озвученную Шевченко, а начал свой пост в Facebook словами "предательство на самом верху". Бутусов заявил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба был уволен после того, как потребовал расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной руководителем ОП Андреем Ермаком.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси. Скриншот из видео беларуского КГБ

Также Бутусов заявил, что после совещания в Офисе президента Украины произошла преднамеренная утечка информации с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и т.д.

Мотивом таких действий якобы біло нежелание Ермака портить отношения с РФ.

После этого в ход пошла тяжелая "артиллерия". Украинские спецслужбы прокомментировали "вагнергейт" в ключе "это не мы, а кто утверждает иное – рука Кремля". Подобным образом отреагировал и сам глава Офиса президента, назвав происходящее "дезинформационной атакой на раскол украинского общества".

Довольно привычные объяснение, но дальше что-то пошло не так.

В ход пошли доказательства

Назвать сложившуюся ситуацию скандалом – значит ничего не сказать. Заподозрить руководителя Офиса президента в госизмене во время войны – с таким Украина еще не сталкивалась. Однако период полного отрицания прервали последующие публикации видео, различных документов, а также "свидетели".

В распоряжении журналистки Янины Соколовой оказалась аудиозаписи якобы вербовки нашими спецслужбами российских боевиков. Они рассказали, кто ими управляет и в каких странах они действуют. В частности, в ходе беседы россиянин Денис Харитонов признался в участии в боевых действиях на Донбассе.

Журналистка Любовь Величко опубликовала на YouTube-канале интервью, которое она взяла якобы у куратора спецоперации. При этом в целях безопасности лицо мужчины было скрыто, а его имя и должность не назывались (по утверждению Людмилы, он действительно является сотрудником одной из наших спецслужб – Ред.).

"Куратор" рассказал подробности о спецоперации и заявил, что уже дана команда уничтожать все материалы дела, касающиеся данной спецоперации, во всех правоохранительных и не только органах Украины. Также он настаивает на создании ВСК (Временной следственной комиссии), у которой будут все рычаги для нормального расследования провала спецоперации.

Юрий Бутусов, в свою очередь, назвал имя участника спецоперации и выложил фото ветерана АТО Тараса Костанчука, сделанное якобы возле кабинета начальника ГУР. Который, по словам журналиста, вызвал Костанчука и еще одного разведчика и убедил их отменить запланированную пресс-конференции о деталях спецоперации.

Тарас Костанчук – якобы непосредственный участник спецоперации. Фото: Facebook Юрия Бутусова

А в пятницу 4 августа информационную бомбу взорвал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Он заявил, что в его распоряжении есть полный пакет документов по всем "вагнеровцам", задокументированным украинскими спецслужбами. Это в том числе протоколы расшифровок разговоров вербовщика с "вагнеровцами", подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд, и подписанные ответственным лицом Офиса генерального прокурора.

По мнению депутата, все это "доказывает циничную ложь власти, которая пыталась скрыть факт проведения этой операции, которая на самом деле является уникальной и показывает, насколько качественно украинские спецслужбы научились работать в боевых условиях с 2014 года". Арьев потребовал немедленного создания ВСК, а затем опубликовал часть документов.

Паспорта российских наемников, которых якобы задокументировали украинские спецслужбы. Фото: Facebook Владимира Арьева

Расследовать или "заткнуть"?

Журналист Юрий Бутусов, которого уже прозвали главным ньюзмейкером скандального дела, считает, что дело сдвинулось с мертвой точки. На 9 сентября его вызвали на допрос в Офис генпрокурора – причем в рамках уголовного производства, номер которого он ранее назвал как "имеющее отношение" к операции украинских спецслужб.

Бутусов надеется, что это уголовное дело "получит свою правовую оценку".

"Переговоры с РФ и уступки РФ во время войны – за такое надо нести ответственность. А тем более, если есть подозрения в предательстве и работе на российские спецслужбы ряда высших руководителей, принимающих решения в ОП", – сообщил он.

Станет ли допрос Бутусова действительно отправной точкой для расследования, которое расставит точки над "і" в возможной госизмене руководителя Офиса президента Андрея Ермака, пока есть сомнения. Юристы считают, что это может быть "хитрым способом запретить дальнейшее разглашение информации". То есть, просто "закрыть рот".

Вечером 4 сентября Бутусов выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", в ходе которого некоторые украинские политики стали заигрывать с Россией.

Журналист заявил, что у Ермака был конфликт интересов относительно секретной спецоперации украинских спецслужб по разоблачению наемников "Вагнера".

"Ермак является переговорщиком о мире с РФ, контактирует непосредственно с помощником Путина Дмитрием Козаком, и одновременно принял участие в совещании, где обсуждаются действия против РФ вопреки тем мирным переговорам, которые он проводит. То есть, на мой взгляд, возник полный конфликт интересов", - отметил Бутусов.

По его словам, передача данных о спецоперации народным депутатам произошла потому, что сотрудники силовых структур Украины не верили в желание власти проводить расследование утечки информации.

"Из-за того, что они боятся, что это будет просто замолчано и не будут сделаны выводы, эти данные были продемонстрированы в Верховной Раде", – подчеркнул журналист.

Ему возразил нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который вообще заявил, что никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было.

"Не было спецоперации, это абсурд. С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам выглядит достоверной", – подчеркнул он.

Шуфрич сказал, что он в кошмарном сне не представляет, чтобы кто-то взял на себя ответственность "спровоцировать взятие в заложники пассажиров огромного иностранного воздушного судна с иностранными пассажирами ради того, чтобы попробовать задержать 32 профессионалов-убийц, которые с любого куска железа сделают себе оружие, захватят самолет и полетят куда угодно".

В свою очередь, бывший глава СБУ и экс-посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко утверждает, что обнародованный Бутусовым план по задержанию "вагнеровцев" реализовать было невозможно.

"Если спецоперация и была, то ее результат отдали КГБ Беларуси", – констатировал он.

В общем позиция ОПЗЖ странным образом совпадает с позицией Офиса президента. Интересно, что 4 сентября Россия расширила персональные санкции против Украины, куда попали депутаты из всех фракций Верховной Рады, кроме "Слуги народа" и ОПЗЖ.

Озвученные в эфире факты причастности ОП к срыву спецоперации по "вагнеровцам", в случае их подтверждения, могут тянуть на уголовную ответственность. Но возникает вопрос, будет ли проведено расследовать сейчас, или только после смены власти в стране.

Весь эфир "Свободы слова Савика Шустера":