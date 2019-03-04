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"Мочила укропов!" Продюсер "Ополченочки" огрызнулся на "измену" террористки "Л/ДНР"

21.5тЧитать материал на украинском

Продюсер фильма "Ополченочка" Роман Разум, прототипом главной героини которого называют бывшую террористку "Л/ДНР" Светлану Дрюк, резко отреагировал на ее переход на сторону Украины.

Своим мнением о поступке командира танкового экипажа он поделился в комментарии Telegram-каналу Post Enot.

"Фильму эта ситуация никак не вредит. Он выйдет в запланированный срок. Думаю, если бы не он, то вряд ли эта тема стала бы столь интересной", – заверил Разум.

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Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

Факты

Более того, продюсер утверждает, что Дрюк последние полгода не была на службе, поэтому якобы не могла обладать никакой секретной информацией, но ситуация стала сигналом для безопасности террористов "Л/ДНР".

Танкистку, которая перешла на сторону Украины, Разум назвал предательницей. "Предательство – это всегда высшая степень подлости. Что бы ее не мотивировало, она получит наказание. Дрюк мочила укропов – они ей этого не простят. И мы предательство тоже не простим", – высказался он.

Роман Разум

Роман Разум

osetia.kvaisa.ru

"Мочила укропов!" Продюсер "Ополченочки" огрызнулся на "измену" террористки "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший главарь "ДНР" Игорь Безлер возмутился переходом танкистки "республики" Светланы Дрюк на сторону Украины.

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) призвал "повесить танкистку за предательство".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
вот и начали оправдываться
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коршун федот
коршун федот
Мокшинська приказка "нізабудімніпрастім".Велкам, ублюдок.Петля приготована. Побрийся, щоб не шкрібло. Хоча, тобі петлю зробимо з колючої вірьовкі.Можеш не бритись.
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