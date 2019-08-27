"Нужно покаяться и пожать руки": предатели Украины из ВСУ оскандалились на росТВ

В эфире пропагандистского российского телевидения выступили предатели Украины, перешедшие воевать на сторону врага, которые призвали к миру с оккупантами и безосновательно обвинили ВСУ в военных преступлениях.

Пособники оккупантов появились на канале "Россия 24". Примечательно, что среди них был скандально известный экс-участник АТО Александр Мединский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Мединский Скриншот видео

"Я считаю, что неприемлемо в этом конфликте кого-то одного ставить на колени. И это не будет правильно, потому что эта война будет продолжаться бесконечно. Были ошибки с обеих сторон. Давайте говорить откровенно – обе стороны пытали военнопленных, обе стороны замешаны и в мародерстве. Со стороны Украины, может быть, это было больше в связи с тем, что у нас ВСУ просто численно больше. И артиллерии у нас больше, поэтому и артиллерийские удары по мирным домам в гораздо большем количестве", – озвучил наглую ложь о защитниках Украины коллаборационист.

Кроме того, он призвал вывести все обиды за скобки и примириться. Одиозный Мединский подчеркнул, что считает своей задачей показать украинским военным и оккупантам, что это вполне реально пожать друг другу руки и спокойно обсудить все проблемы. Он цинично назвал свой план первым шагом к миру.

Сторонник российских оккупантов призвал к примирению с ними Скриншот видео

С подобной риторикой выступил и еще один гость в студии, которого представили, как украинского военного. Впрочем неизвестно, действительно ли он им является или все же это актер-пропагандист.

"Я думаю, нам всем надо покаяться, потому что все мы грешные. И человек имеет право изменить свои взгляды, получить более широкую информацию о том, что происходит в мире, и действовать в соответствии со своей совестью", – сказал сторонник российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный Мединский появился на пропагандистской передаче "60 минут", где также устроил антиукраинский демарш. Он заявил, что Украина якобы страдает комплексом неполноценности, а затем и вовсе назвал россиян "братским" народом".

Как выяснилось, Мединский действительно служил в 8 полке Сил специальных операций, который принимал участие в АТО, однако несколько лет назад перешел на сторону вражеской пропаганды. По данным прокремлевских журналистов, его брат – министр культуры РФ Владимир Мединский.

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