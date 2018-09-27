Предателем себя не считает: экс-беркутовец отсудил у Нацполиции 100 тыс. грн

Бывший боец "Беркута" Сергей (фамилия не указывается), которого уволили по сокращению штатов в мае 2016 года, отсудил у Национальной полиции Украины 100 тыс. грн зарплаты.

Это решение подтвердил 25 сентября Апелляционный административный суд. Сам истец предателем себя не считает, поэтому после событий Майдана остался служить, пишет "КП в Украине".

В мае 2016 года он узнал, что вместе с сослуживцами, которые тоже проходили по делу о событиях на Майдане, уволен одним приказом – по сокращению. Тогда же он подал иск к Нацполиции.

"К моменту рассмотрения апелляции Сергей уже был восстановлен в органах, но сразу же написал заявление о добровольном уходе, - рассказал адвокат. – Теперь ему насчитают зарплату за два года и несколько месяцев".

В то же время, против экс-"беркутовца" возбуждено уголовное дело по событиям на Майдане в 2014 году. Оно тоже находится в суде, но без движения. Первое заседание назначено на ноябрь этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-беркутовца Владимирова Милашова уличили в забавном казусе в сети.