''Предателей нигде не любят'': жалобы захватчика Крыма, объявившего голодовку, подняли на смех

Так называемый "командир народного ополчения ЮБК", созданного во время аннексии Крыма в 2014 году, Овсеп Минасян провел в оккупированной Ялте самую молниеносную за всю историю "бессрочную голодовку" из-за ухудшения жизни на полуострове.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", акция протеста продолжалась недолго, так как российская полиция забрала его прочь, а плакаты и грамоты от президента РФ Владимира Путина за захват Крыма остались на скамейке. (Чтобы посмотреть видео с жалобами захватчика Крыма, проскрольте до конца страницы).

Отмечается, что уже на следующий день официальный сайт оккупационной администрации города сообщил об обещаниях "мэра" Ялты Алексея Челпанова встретиться с Минасяном и "поддержать в рамках закона".

За несколько дней до несостоявшейся голодовки Минасян ругал так называемую власть. Он рассказал, что первым взял в руки автомат в Крыму ради России, а теперь "ополченцы" не могут заработать на полуострове, потому им приходится ехать в Сирию.

Также Минасян жаловался, что в Украине он находится в розыске, как предатель, а при России живет в нищете в общежитии. В сети на жалобы предателя отреагировали с иронией. Украинцы отметили, что он получил по заслугам.

"Овсеп Минасян. В 2014-м активно, с оружием в руках, "отбивал Крым у бан*еровцев". В составе оккупационных войск воевал на Донбассе. Но "что-то пошло не так". Живет в Крыму в нищете. Протестовать не дают. Не понимает, что происходит", - пишет под видео с жалобами Vitauskas.

"Овсеп Минасян отбил Крым у бан*еровцев, живет в нищете, протестовать не дают. (вообщем передайте товарищу Путину...)", "По заслугам! Предателей нигде не любят! Более того, презирают", "Так и надо предателю", "Продажная шкура", "Жалкое какое-то зрелище", "Крымчанам нужно было присоединяться к Аляске или Турции - промахнулись. Референдум можно провести повторно в любое время", - пошутили в сети.

Судьба коллаборанта:



Овсеп Минасян. В 2014-м активно, с оружием в руках, "отбивал Крым у бандеровцев". В составе оккупационных войск воевал на Донбассе. Но "что-то пошло не так". Живет в Крыму в нищете. Протестовать не дают. Не понимает, что происходит 😆https://t.co/8NJuIVWODJ pic.twitter.com/zznh0TXopg — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 6 жовтня 2018 р.

Овсеп Минасян отбил Крым у бандеровцев, живет в нищете, протестовать не дают. (вообщем передайте товарищу Путину...)pic.twitter.com/TZX459nNM6 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 6 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минасян объявил голодовку 1 октября из-за плохих условий жизни в оккупированном Крыму.