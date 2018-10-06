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''Предателей нигде не любят'': жалобы захватчика Крыма, объявившего голодовку, подняли на смех

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Так называемый "командир народного ополчения ЮБК", созданного во время аннексии Крыма в 2014 году, Овсеп Минасян провел в оккупированной Ялте самую молниеносную за всю историю "бессрочную голодовку" из-за ухудшения жизни на полуострове.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", акция протеста продолжалась недолго, так как российская полиция забрала его прочь, а плакаты и грамоты от президента РФ Владимира Путина за захват Крыма остались на скамейке. (Чтобы посмотреть видео с жалобами захватчика Крыма, проскрольте до конца страницы).

Отмечается, что уже на следующий день официальный сайт оккупационной администрации города сообщил об обещаниях "мэра" Ялты Алексея Челпанова встретиться с Минасяном и "поддержать в рамках закона".

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За несколько дней до несостоявшейся голодовки Минасян ругал так называемую власть. Он рассказал, что первым взял в руки автомат в Крыму ради России, а теперь "ополченцы" не могут заработать на полуострове, потому им приходится ехать в Сирию.

Также Минасян жаловался, что в Украине он находится в розыске, как предатель, а при России живет в нищете в общежитии. В сети на жалобы предателя отреагировали с иронией. Украинцы отметили, что он получил по заслугам.

"Овсеп Минасян. В 2014-м активно, с оружием в руках, "отбивал Крым у бан*еровцев". В составе оккупационных войск воевал на Донбассе. Но "что-то пошло не так". Живет в Крыму в нищете. Протестовать не дают. Не понимает, что происходит", - пишет под видео с жалобами Vitauskas.

"Овсеп Минасян отбил Крым у бан*еровцев, живет в нищете, протестовать не дают. (вообщем передайте товарищу Путину...)", "По заслугам! Предателей нигде не любят! Более того, презирают", "Так и надо предателю", "Продажная шкура", "Жалкое какое-то зрелище", "Крымчанам нужно было присоединяться к Аляске или Турции - промахнулись. Референдум можно провести повторно в любое время", - пошутили в сети.

''Предателей нигде не любят'': жалобы захватчика Крыма, объявившего голодовку, подняли на смех
''Предателей нигде не любят'': жалобы захватчика Крыма, объявившего голодовку, подняли на смех
''Предателей нигде не любят'': жалобы захватчика Крыма, объявившего голодовку, подняли на смех

Как сообщал OBOZREVATEL, Минасян объявил голодовку 1 октября из-за плохих условий жизни в оккупированном Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Комментарии
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Попова Ольга
Попова Ольга
ТАК АРМЯШКУ ОБИЖАЮТ ,..,,...,,,ТОЛСТЕНЬКИЙ ТАКОЙ , ЖЫРНЕНЬКИЙ , КГБ И ОСТАЛЬНАЯ ШАЙКА ТАКИХ ЛЮБИТ , ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ О ГЕЯХ ГРУШНИКАХ И ТУТ , О ЧУДО АРМЯШКА !!!!!!!!!!!!!!
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Аннексия — (от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и противоправное присоединение одним государством территории или части территории другого государства. Во-перывых: Насильственных действий в отношении людей или государственных структур в Крыму весной 2014 года не зафиксировано. Никто не был арестован или убит и все население выразило поддержку. Во-вторых: Россия присоединила не "часть территории другого государства", а независимое государство Республику Крым, принявшую декларацию о независимости 11.03.2014. Учите понятие аннексии, дегенераты! А предателями является Украина, которая предала и продала славянское братство и отдалась америкосам, как продажная шлюха. К продажным хохлам будут относится как к говну, предателей нигде не любят.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
коршун федот, ты позорный предатель, крыса. Гандон Мазепа твой предок.
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коршун федот
коршун федот
Yavorskiy Sergey, Козломорд, опять говном обожрался?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну все кто брал в руки оружие ,теперь должны за счет государства , если выступил за Россию по велению души, так теперь нехер требовать для себя каких то преференций ,а если выступал в надежде на вознаграждение , то получи то что заслужил . Кстати насчет самой молниеносной голодовки в истории ... Ну не знаю как там самая молниеносная , а вот самая длительная "голодовка" в истории точно за украинскими "голодувальныками"
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