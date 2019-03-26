|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Предателей не любят'': озвучен прогноз, что ждет сбежавшего в Россию СБУшника

2.4тЧитать материал на украинском

Сбежавший в Россию экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров стал "разменной картой" и больше не представляет ценности для спецслужб РФ.

Какая судьба ждет бывшего агента Кремля, рассказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Новости
Ответ на "Ополченочку": в "ЛНР" опубликовали "откровения бойца ВСУ"

Российский политик выразил уверенность, что экс-сотрудник СБУ не выдал Кремлю какие-либо ценные данные.

"Если есть какие-то действительно ценные инсайдерские данные, то как раз задача такого агента – прятать, чтобы противоположная сторона не могла понять, что эти данные раскрыты. По-настоящему ценных агентов очень долго прячут и не раскрывают. Человек был разменной картой, раз его показали по телевизору", – объяснил он.

Комментируя дальнейшую судьбу Прозорова в РФ, российский оппозиционер заявил: "Это проваленный агент. Есть люди, которые имеют большой опыт профессиональной разведывательной деятельности, их берут преподавателями в разведшколы, чтобы они учили. А такую мелкую сошку куда-нибудь пристроят и забудут".

"А что с ним дальше будет? Если у него действительно проблемы со спиртным, скорее всего, он и сопьется. Это очень вероятно, потому что это один из типичных способов, которым происходит такая вербовка – когда у человека проблема с женщинами, спиртным, наркотиками, карточными долгами. Его использовали и больше ценности в нем нет. Предателей никто не любит", – добавил он.

Новости
"Хорошо устроились": Цимбалюк унизил перебежчика из СБУ в прямом эфире росТВ

На вопрос, много ли в Украине российских агентов вроде Прозорова, Пономарев ответил: "Боюсь, что да, реально много. Здесь тонкая грань. Есть люди, которые являются полноценными агентами, которым регулярно платят деньги за выполнение каких-то заданий. Таких не очень много. А людей, которые просто с кем-то вместе учились, с кем-то вместе выпивали, с кем-то какие-то курсы проходили, к которым можно обратиться и сказать – подскажи по дружбе что-нибудь, мы же свои люди, братские народы – думаю, что таких довольно много".

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Илья Пономарев
Место
Украина
Теги
СБУСлужба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
6
Смешно
8
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
чашечка полония для позорова...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бородин Андрей
Бородин Андрей
Украинская "ополченочка"?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения