''Предателей не любят'': озвучен прогноз, что ждет сбежавшего в Россию СБУшника

Сбежавший в Россию экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров стал "разменной картой" и больше не представляет ценности для спецслужб РФ.

Какая судьба ждет бывшего агента Кремля, рассказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Российский политик выразил уверенность, что экс-сотрудник СБУ не выдал Кремлю какие-либо ценные данные.

"Если есть какие-то действительно ценные инсайдерские данные, то как раз задача такого агента – прятать, чтобы противоположная сторона не могла понять, что эти данные раскрыты. По-настоящему ценных агентов очень долго прячут и не раскрывают. Человек был разменной картой, раз его показали по телевизору", – объяснил он.

Комментируя дальнейшую судьбу Прозорова в РФ, российский оппозиционер заявил: "Это проваленный агент. Есть люди, которые имеют большой опыт профессиональной разведывательной деятельности, их берут преподавателями в разведшколы, чтобы они учили. А такую мелкую сошку куда-нибудь пристроят и забудут".

"А что с ним дальше будет? Если у него действительно проблемы со спиртным, скорее всего, он и сопьется. Это очень вероятно, потому что это один из типичных способов, которым происходит такая вербовка – когда у человека проблема с женщинами, спиртным, наркотиками, карточными долгами. Его использовали и больше ценности в нем нет. Предателей никто не любит", – добавил он.

На вопрос, много ли в Украине российских агентов вроде Прозорова, Пономарев ответил: "Боюсь, что да, реально много. Здесь тонкая грань. Есть люди, которые являются полноценными агентами, которым регулярно платят деньги за выполнение каких-то заданий. Таких не очень много. А людей, которые просто с кем-то вместе учились, с кем-то вместе выпивали, с кем-то какие-то курсы проходили, к которым можно обратиться и сказать – подскажи по дружбе что-нибудь, мы же свои люди, братские народы – думаю, что таких довольно много".

Василий Прозоров

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