Предали Украину: в сети показали фото крымчан, присягнувших Путину

В сети показали предателей Украины, которые после аннексии Крыма в 2014 году приняли гражданство России и пополнили ряды армии агрессора.
Фото и краткая биографическая справка опубликована на "Украинском милитарном портале". Информацию о предателях собирали в социальных сетях при помощи волонтеров.
Иванов Александр Иванович (27.01.1989)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Водитель автомобильной роты. Звание — матрос. Адрес: 98405, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул. Затрубченко, 33, кв.5.
Иванов Александр
Иванов Александр
Бауков Александр Сергеевич (31.10.1993)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины . Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А4474 (пгт Машино). Старший мастер-регулятор ремонтной мастерской инженерного вооружения состава. Звание — матрос. Адрес: 98400, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Фрунзе, 44, кв.30.
Бауков Александр
Бауков Александр
Губенко Александр Игоревич (16.04.1993)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Водитель автомобильной роты. Звание — старший матрос. Адрес: 98460, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Верхоречье, ул.Нагорная, 11.
Губенко Александр
Губенко Александр
Никитин Александр Юрьевич (15.06.1992)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в МЧС рф, ранее служил в ВС України (Воздушные силы). Адрес: 98440, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Скалистое, ул.Восточная, 8.
Никитин Александр
Никитин Александр
Смирнов Андрей Анатольевич (04.02.1993)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (г. Бахчисарай). Водитель-Заправщик автомобильной роты подвоза горючего. Звание — матрос. Адрес: АР Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Табачная 10
Смирнов Андрей
Смирнов Андрей
Медведев Артур Игоревич (16.06.1993)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Может скрываться по адресу: 98329, Украина, Автономная Республика Крым, г.Керчь, ул.Блюхера, 3, кв.103.
Медведев Артур
Медведев Артур
Владислав Бендас (29.06.1998)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым.
Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Проживает в Севастополе.
Владислав Бендас
Владислав Бендас
Хайбуллаев Эмиль Куртумерович (02.06.1990)
До предательства: Воинская часть А2320 (с. Перевальное). Главный сержант автомобильного взвода подвоза военно — технического имущества автомобильной роты батальона материально-технического обеспечения. Звание — сержант. Адрес: АР Крым, с. Перевальное; (Джанкойский р-н, пгт Вольное, ул.Виноградная 11, кв.2)
Хайбуллаев Эмиль
Хайбуллаев Эмиль
Куртумер Чалгозов (08.02.1998)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Проживает в городе Феодосия.
Куртумер Чалгозов
Куртумер Чалгозов
Новик Алексей Викторович (31.01.1973)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Академия военно-морских сил им. П.С.Нахимова (г. Севастополь). Должность: заместитель начальника научно-исследовательского отдела (АСУП и информационных систем) научного центра ВМС. Звание: капитан 2 ранга. Призван: 31.07.1991 Саксаганским РВК г. Кривой Рог. Адрес: АР Крым, г. Севастополь, ул. Симонок 55 кв. 1.
Новик Алексей Викторович
Новик Алексей Викторович
Барабан Николай Николаевич (02.09.1987)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в МЧС рф, ранее служил в ВМС Украины (береговая артиллерийская группа в г. Симферополе). Адрес: 97556, Украина, Автономная Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Демьяновка, ул.60 лет создания СССР, дом 1.
Барабан Николай
Барабан Николай
Никита Владимирович Синицин (вариант Синицын) (08.05.1997)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Проживает: 99029, Украина, г.Севастополь, просп.Генерала Острякова, 51,кв.59
Никита Синицин
Никита Синицин
Васильченко Роман Александрович (21.12.1985)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 98435, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Угловое, ул.Гагарина, 6
Васильченко Роман
Васильченко Роман
Максимов Руслан Павлович (05.10.1978)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора.Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Командир отделения автомобильной роты подвоза. Проживает: 98403, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Лесная, 1
Максимов Руслан
Максимов Руслан
Федюк Сергей Витальевич (20.09.1988)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 98440, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, ул.Николаева, 10
Федюк Сергей
Федюк Сергей
Шломин Александр Александрович (09.12.1971)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Выслан для прохождения службы из Крыма в г. Мурманск. До предательства: командир 47 команды плавсредств (г. Севастополь). Звание: капитан-лейтенант.
Шломин Александр
Шломин Александр
Яриновский Владимир Васильевич (31.07.1989)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Предатель Военной Присяги на верность народу Украины (ранее служил в Военно-Морских Силах Украины). Адрес: 98404, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул. Крымская, 16, кв.10.
Яриновский Владимир
Яриновский Владимир
Мелехин Владислав Евгеньевич (08.01.1994)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: воинская часть А2320 (36 бригада береговой обороны, с. Перевальное). Должность: пулеметчик отделения разведки взвода наблюдения и технических средств разведки разведывательной роты. Звание: матрос. Адрес: АР Крым, Красногвардейский р-н, с. Ленинское, ул. Молодежная 24, кв. 12.
Мелехин Владислав
Мелехин Владислав
Арпентий Виталий Викторович (17.07.1993)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 97214, Украина, Автономная Республика Крым, Советский р-н, с.Алмазное, ул.Вишневая, 15
Арпентий Виталий
Арпентий Виталий
Шевченко Виталий Юрьевич (29.07.1992)
Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Адрес: 95047, Украина, Автономная Республика Крым, г.Симферополь, ул.Марка Донского, 24, кв.56
Шевченко Виталий
Шевченко Виталий
Свириденко Евгений Сергеевич (02.09.1993)
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Активно способствовал захвату воинской части российским спецназом (см. фото от марта 2014 года). Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А3835 (г. Бахчисарай). Старший сапер отделения механизированных мостов группы инженерного обеспечения инженерной отряда. Звание — старший матрос. Адрес: 98403, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Шевченко, 23, кв.4.
Свириденко Евгений
Свириденко Евгений
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина России, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР" и убивал украинцев под Дебальцево.
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