Предали Украину: в сети показали фото крымчан, присягнувших Путину

В сети показали предателей Украины, которые после аннексии Крыма в 2014 году приняли гражданство России и пополнили ряды армии агрессора.

Фото и краткая биографическая справка опубликована на "Украинском милитарном портале". Информацию о предателях собирали в социальных сетях при помощи волонтеров.

Иванов Александр Иванович (27.01.1989)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Водитель автомобильной роты. Звание — матрос. Адрес: 98405, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул. Затрубченко, 33, кв.5.

Иванов Александр

Иванов Александр

Бауков Александр Сергеевич (31.10.1993)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины . Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А4474 (пгт Машино). Старший мастер-регулятор ремонтной мастерской инженерного вооружения состава. Звание — матрос. Адрес: 98400, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Фрунзе, 44, кв.30.

Бауков Александр

Бауков Александр

Губенко Александр Игоревич (16.04.1993)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Водитель автомобильной роты. Звание — старший матрос. Адрес: 98460, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Верхоречье, ул.Нагорная, 11.

Губенко Александр

Губенко Александр

Никитин Александр Юрьевич (15.06.1992)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в МЧС рф, ранее служил в ВС України (Воздушные силы). Адрес: 98440, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Скалистое, ул.Восточная, 8.

Никитин Александр

Никитин Александр

Смирнов Андрей Анатольевич (04.02.1993)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (г. Бахчисарай). Водитель-Заправщик автомобильной роты подвоза горючего. Звание — матрос. Адрес: АР Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Табачная 10

Смирнов Андрей

Смирнов Андрей

Медведев Артур Игоревич (16.06.1993)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Может скрываться по адресу: 98329, Украина, Автономная Республика Крым, г.Керчь, ул.Блюхера, 3, кв.103.

Медведев Артур

Медведев Артур

Владислав Бендас (29.06.1998)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым.

Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Проживает в Севастополе.

Владислав Бендас

Владислав Бендас

Хайбуллаев Эмиль Куртумерович (02.06.1990)

До предательства: Воинская часть А2320 (с. Перевальное). Главный сержант автомобильного взвода подвоза военно — технического имущества автомобильной роты батальона материально-технического обеспечения. Звание — сержант. Адрес: АР Крым, с. Перевальное; (Джанкойский р-н, пгт Вольное, ул.Виноградная 11, кв.2)

Хайбуллаев Эмиль

Хайбуллаев Эмиль

Куртумер Чалгозов (08.02.1998)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Проживает в городе Феодосия.

Куртумер Чалгозов

Куртумер Чалгозов

Новик Алексей Викторович (31.01.1973)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Академия военно-морских сил им. П.С.Нахимова (г. Севастополь). Должность: заместитель начальника научно-исследовательского отдела (АСУП и информационных систем) научного центра ВМС. Звание: капитан 2 ранга. Призван: 31.07.1991 Саксаганским РВК г. Кривой Рог. Адрес: АР Крым, г. Севастополь, ул. Симонок 55 кв. 1.

Новик Алексей Викторович

Новик Алексей Викторович

Барабан Николай Николаевич (02.09.1987)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в МЧС рф, ранее служил в ВМС Украины (береговая артиллерийская группа в г. Симферополе). Адрес: 97556, Украина, Автономная Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Демьяновка, ул.60 лет создания СССР, дом 1.

Барабан Николай

Барабан Николай

Никита Владимирович Синицин (вариант Синицын) (08.05.1997)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Проживает: 99029, Украина, г.Севастополь, просп.Генерала Острякова, 51,кв.59

Никита Синицин

Никита Синицин

Васильченко Роман Александрович (21.12.1985)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 98435, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с.Угловое, ул.Гагарина, 6

Васильченко Роман

Васильченко Роман

Максимов Руслан Павлович (05.10.1978)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора.Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А2904 (отдельный автомобильный батальон, г. Бахчисарай). Командир отделения автомобильной роты подвоза. Проживает: 98403, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Лесная, 1

Максимов Руслан

Максимов Руслан

Федюк Сергей Витальевич (20.09.1988)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 98440, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, ул.Николаева, 10

Федюк Сергей

Федюк Сергей

Шломин Александр Александрович (09.12.1971)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Выслан для прохождения службы из Крыма в г. Мурманск. До предательства: командир 47 команды плавсредств (г. Севастополь). Звание: капитан-лейтенант.

Шломин Александр

Шломин Александр

Яриновский Владимир Васильевич (31.07.1989)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Предатель Военной Присяги на верность народу Украины (ранее служил в Военно-Морских Силах Украины). Адрес: 98404, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул. Крымская, 16, кв.10.

Яриновский Владимир

Яриновский Владимир

Мелехин Владислав Евгеньевич (08.01.1994)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: воинская часть А2320 (36 бригада береговой обороны, с. Перевальное). Должность: пулеметчик отделения разведки взвода наблюдения и технических средств разведки разведывательной роты. Звание: матрос. Адрес: АР Крым, Красногвардейский р-н, с. Ленинское, ул. Молодежная 24, кв. 12.

Мелехин Владислав

Мелехин Владислав

Арпентий Виталий Викторович (17.07.1993)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф. Адрес: 97214, Украина, Автономная Республика Крым, Советский р-н, с.Алмазное, ул.Вишневая, 15

Арпентий Виталий

Арпентий Виталий

Шевченко Виталий Юрьевич (29.07.1992)

Гражданин Украины – пособник российских оккупантов АР Крым. Принял гражданство рф (страна-агрессор), поступил на службу в вс рф (воинская часть 98600, рембат, г. Симферополь). Адрес: 95047, Украина, Автономная Республика Крым, г.Симферополь, ул.Марка Донского, 24, кв.56

Шевченко Виталий

Шевченко Виталий

Свириденко Евгений Сергеевич (02.09.1993)

Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Активно способствовал захвату воинской части российским спецназом (см. фото от марта 2014 года). Перешел на военную службу к оккупантам. До предательства: Воинская часть А3835 (г. Бахчисарай). Старший сапер отделения механизированных мостов группы инженерного обеспечения инженерной отряда. Звание — старший матрос. Адрес: 98403, Украина, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г.Бахчисарай, ул.Шевченко, 23, кв.4.

Свириденко Евгений

Свириденко Евгений

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина России, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР" и убивал украинцев под Дебальцево.

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