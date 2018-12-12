Предала Украину и поддержала Путина: в России решили избавиться от скандальной львовской журналистки

Скандальная львовская пророссийская журналистка Елена Бойко, о пропаже которой в РФ сообщали 11 декабря, находится в миграционном центре в Москве.

Как сообщил в Facebook главред PolitRussia Руслан Осташко, она будет выдворена из России за нарушение режима пребывания.

Отмечается, что женщина была задержана 10 декабря в порядке ст.18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Решение о депортации принял Преображенский районный суд Москвы.

Елена Бойко Социальные сети

"Статуса "беженца" у неё, как оказалось, нет. В таких случаях решение суда практически всегда — выдворение из страны. Что значит для Елены возвращение на Украину, думаю, вы все понимаете", — написал Осташко.

Как уточнил он, Бойко и ее адвокат собираться подавать апелляцию.

Елена Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL,Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так,в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".

В августе 2018 года она неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

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