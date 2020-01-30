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30 января • обновлено в 14:51
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Предал Украину: прокуратура отстояла жесткий приговор экс-депутату Крыма

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Бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш, который подозревался в государственной измене, наконец ответит за совершенное преступление.

В столичном суде крымская прокуратура отстояла для него справедливое наказание. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Апелляционный суд оставил в силе приговор Днепровского районного суда г. Киева, которым за совершенное преступление против Украины предателю присудили 12 лет лишения свободы.

Василий Ганиш

Василий Ганиш

"Крым.Реалии"

"Прокуратура АР Крым отстояла в Киевском апелляционном суде справедливость осуждения бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша до 12 лет лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2014 года Ганыш принял участие в заседании Верховной Рады Крыма, на котором было принято незаконное решение о проведении референдума о статусе полуострова, что фактически стало отправной точкой для последующей аннексии Российской Федерацией украинского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепровский районный суд Киева 19 ноября 2019 приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма шестого созыва Василия Ганыша до 12 лет лишения свободы.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Теги
расследование Офис генерального прокурора Украины
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