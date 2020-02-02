Предал присягу и бежал в РФ: на Житомирщине поймали пограничника-дезертира

В Житомирской области задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство и почти пять скрывался на территории Российской Федерации.

При этом через жену он пытался получить поддельный украинский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о военнослужащем Житомирского пограничного отряда, который в марте 2015 года предал присягу. В частности, после отпуска он не вернулся на место прохождения службы, зато поехал в Россию, где и скрывался от следствия.

На Житомирщине задержали экс-пограничника, который дезертировал в РФ

По данным СБУ, со своей стороны жена дезертира – бывшая сотрудница правоохранительных органов – предлагала чиновнику взятку в размере 300 долларов. Она просила, чтобы тот помог ее мужу в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины, а также индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны", – говорится в сообщении.

На Житомирщине задержали дезертира ssu.gov.ua

Так, правоохранители задержали мужчину и его жену в отделении Государственной миграционной службы в Житомирской области, куда злоумышленники пришли для получения обещанных "документов".

Экс-пограничник почти 5 лет скрывался от следствия в РФ ssu.gov.ua

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Через жену он пытался получить поддельный украинский паспорт ssu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Россию бежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агресора.

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