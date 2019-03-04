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Праздник за 2 млн: вокруг главы "Укроборонпрома" разгорелся новый скандал

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Глава "Укроборонпрома" Павел Букин арендовал помещение для празднования дня рождения 8-летнего сына за 1,8 млн гривен.

Как сообщает издание "МИР" со ссылкой на источник в "Укроборонпроме", семья арендовала помещение в комплексе НСК "Олимпийский" с крытыми полями.

"Обычная среднестатистическая семья. Какая коррупция может быть в военной сфере с такими цифрами?" — иронично добавил анонимный собеседник.

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Павел Букин

Павел Букин

iamir.info

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным журналистов, Букин замешан в схеме по хищениям в оборонке Украины, способствуя закупке у России деталей для военной техники по завышенным ценам.

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Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Витман Владимир
Витман Владимир
Букин ????? Это не родственник Гены Букина ?
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Северин Віктор
Северин Віктор
Бідолага)мабуть не доїдає,якщо потрібно скинутися на мотузочку і виконавців страти)готовий стати генеральним спонсором.
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Kapitan Dmitriy
Kapitan Dmitriy
Почему бы их всех на полиграфе не прослушать? Если они все так отрицают...
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