Праздник за 2 млн: вокруг главы "Укроборонпрома" разгорелся новый скандал

Глава "Укроборонпрома" Павел Букин арендовал помещение для празднования дня рождения 8-летнего сына за 1,8 млн гривен.

Как сообщает издание "МИР" со ссылкой на источник в "Укроборонпроме", семья арендовала помещение в комплексе НСК "Олимпийский" с крытыми полями.

"Обычная среднестатистическая семья. Какая коррупция может быть в военной сфере с такими цифрами?" — иронично добавил анонимный собеседник.

Павел Букин iamir.info

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным журналистов, Букин замешан в схеме по хищениям в оборонке Украины, способствуя закупке у России деталей для военной техники по завышенным ценам.

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