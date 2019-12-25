Праздник в мертвом городе? Возле Чернобыльской АЭС появилась новогодняя елка: невероятные фото

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку.

На открытии присутствовали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями. Об этом сообщает ZIK (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Припяти установили новогоднюю елку Коллаж

Известно, что елку поставили возле одного из центральных зданий города, дворца культуры "Энергетик".

Новости В сети всплыли уникальные видео ликвидации аварии на ЧАЭС

В Припяти установили новогоднюю елку ZIK

В Припяти установили новогоднюю елку ZIK

В Припяти установили новогоднюю елку ZIK

В Припяти установили новогоднюю елку ZIK

Ранее OBOZREVATEL писал, что два фотографа из Польши Кристиан Махник и Адам Бояновский представили потрясающие снимки, на которых "оживает" заброшенный более 30 лет назад города Припять, что вблизи от Чернобыльской АЭС.

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