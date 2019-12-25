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25 декабря • обновлено в 21:17
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Праздник в мертвом городе? Возле Чернобыльской АЭС появилась новогодняя елка: невероятные фото

1.9т
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В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку.

На открытии присутствовали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями. Об этом сообщает ZIK (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти установили новогоднюю елку

Коллаж

Известно, что елку поставили возле одного из центральных зданий города, дворца культуры "Энергетик".

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В Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти установили новогоднюю елку

ZIK

В Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти установили новогоднюю елку

ZIK

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В Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти установили новогоднюю елку

ZIK

В Припяти установили новогоднюю елку

В Припяти установили новогоднюю елку

ZIK

Ранее OBOZREVATEL писал, что два фотографа из Польши Кристиан Махник и Адам Бояновский представили потрясающие снимки, на которых "оживает" заброшенный более 30 лет назад города Припять, что вблизи от Чернобыльской АЭС.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Чернобыльская АЭС
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