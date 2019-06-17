"Правый сектор" зашел в Донецк": в Украине разгромили фейк оккупантов

Оккупанты распространили фейковую информацию о том, что подразделение Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и бойцы отдельной механизированной бригады имени Короля Данила заняли позиции в Донецке.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook в понедельник, 17 июня.

"Информация не соответствует действительности! Цель этого информационного вброс направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", – сказано в сообщении.

Правый сектор Зеркало недели

В ОС также рассказали, каким образом пропагандисты запустили фейк.

"Для создания этого сообщения было использовано недостоверную информацию. В частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины", – отметили в пресс-центре.

Представителей СМИ призвали внимательно проверять информацию, поскольку пропагандисты используют любые способы проникнуть в информационное пространство Украины.

"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Данила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права", – резюмировали в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на Донбассе российская оккупационная администрация ОРДЛО массово распространяет фейки о том, что ВСУ якобы готовят провокационные обстрелы собственных позиций и мирных населенных пунктов.

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