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"Правый сектор" сорвал "шабаш" коммунистов в Кривом Роге: опубликованы фото

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В Кривом Роге представители "Правого сектора" разогнали подпольную сходку коммунистической партии.

"В Кривом Роге правосекторовцы остановили коммунистический шабаш. 14 июля в офисе коммунистической партии должен был состояться подпольный съезд сторонников этой политической идеологии. В Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным. Активисты "Правого сектора" облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон", – сообщили активисты в Facebook.

Собрание Компартии в Кривом Роге

"Правый сектор" / Facebook

После этого на место вызвали полицию, которая составила протокол и взяла показания у присутствующих представителей незаконной партии.

Собрание Компартии в Кривом Роге

"Правый сектор" / Facebook

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"Отсутствие в течение длительного периода политики декоммунизации в Украине было одной из причин, которые привели к неосоветскому реваншу. Носители советских ценностей сегодня являются главным кадровым резервом террористических отрядов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому вопрос декоммунизации для Украины касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности", – сказано в сообщении.

Собрание Компартии в Кривом Роге

"Правый сектор" / Facebook

Собрание Компартии в Кривом Роге

"Правый сектор" / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Кривом Роге участились скандалы на почве СССР. В июне местного жителя поймали с "георгиевской ленточкой" и флажком на лобовом стекле авто.

В начале июля водитель наехал на пешехода, отомстив на замечание по поводу запрещенной символики.

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на Обозревателе.

Тема
Декоммунизация в Украине
Место
УкраинаКривой Рог
Объект
Правый сектор
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кстати, правый сектор, является у нас запрещённой организацией. Я думаю пора нам разогнать этот шабаш!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Александр, А кто дал право этой своре военных преступников запрещать Компартию?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Д Алексей, С ролью куклусклана вполне справляются амерские копы.И нам плевать на них. а вот правосекам триндюлей навешать, так это вообще не проблема. Что-то ниодна фашистская погань носа своево не кажет в Крыму. Оно и понятно, там Российская Армия есть. Это тебе не с призрачным взводом воевать, тут испачкными шаровароми не отделаешься.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Скачущие выблядки только толпой на мирных граждан, женщин и детей нападать смелые.Идитие че-нить в Крыму, который це Укроина разгоните, ленточки посрывайте.Или очко жмёт?
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2 из 3 ответов | показать все
Александр
Александр
Кастрюлев Мыкола, В Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным
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0
Александр
Александр
Кастрюлев Мыкола, В Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным
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