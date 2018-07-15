"Правый сектор" сорвал "шабаш" коммунистов в Кривом Роге: опубликованы фото

В Кривом Роге представители "Правого сектора" разогнали подпольную сходку коммунистической партии.
"В Кривом Роге правосекторовцы остановили коммунистический шабаш. 14 июля в офисе коммунистической партии должен был состояться подпольный съезд сторонников этой политической идеологии. В Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным. Активисты "Правого сектора" облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон", – сообщили активисты в Facebook.
Собрание Компартии в Кривом Роге
"Правый сектор" / Facebook
После этого на место вызвали полицию, которая составила протокол и взяла показания у присутствующих представителей незаконной партии.
Собрание Компартии в Кривом Роге
"Правый сектор" / Facebook
"Отсутствие в течение длительного периода политики декоммунизации в Украине было одной из причин, которые привели к неосоветскому реваншу. Носители советских ценностей сегодня являются главным кадровым резервом террористических отрядов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому вопрос декоммунизации для Украины касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности", – сказано в сообщении.
Собрание Компартии в Кривом Роге
"Правый сектор" / Facebook
Собрание Компартии в Кривом Роге
"Правый сектор" / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Кривом Роге участились скандалы на почве СССР. В июне местного жителя поймали с "георгиевской ленточкой" и флажком на лобовом стекле авто.
В начале июля водитель наехал на пешехода, отомстив на замечание по поводу запрещенной символики.
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