"Правый сектор" сорвал "шабаш" коммунистов в Кривом Роге: опубликованы фото

В Кривом Роге представители "Правого сектора" разогнали подпольную сходку коммунистической партии.

"В Кривом Роге правосекторовцы остановили коммунистический шабаш. 14 июля в офисе коммунистической партии должен был состояться подпольный съезд сторонников этой политической идеологии. В Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным. Активисты "Правого сектора" облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон", – сообщили активисты в Facebook.

Собрание Компартии в Кривом Роге "Правый сектор" / Facebook

После этого на место вызвали полицию, которая составила протокол и взяла показания у присутствующих представителей незаконной партии.

Собрание Компартии в Кривом Роге "Правый сектор" / Facebook

"Отсутствие в течение длительного периода политики декоммунизации в Украине было одной из причин, которые привели к неосоветскому реваншу. Носители советских ценностей сегодня являются главным кадровым резервом террористических отрядов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому вопрос декоммунизации для Украины касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности", – сказано в сообщении.

Собрание Компартии в Кривом Роге "Правый сектор" / Facebook

Собрание Компартии в Кривом Роге "Правый сектор" / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Кривом Роге участились скандалы на почве СССР. В июне местного жителя поймали с "георгиевской ленточкой" и флажком на лобовом стекле авто.

В начале июля водитель наехал на пешехода, отомстив на замечание по поводу запрещенной символики.