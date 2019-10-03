"Не заслуживают!" "Правый сектор" жестко отреагировал на амнистию для боевиков "ДНР" и "ЛНР"

"Правый сектор" выступает против амнистии террористов "ДНР" и "ЛНР" в любых ее формах.

Такое мнение по поводу одного из условий так называемой формулы Штайнмайера в комментарии OBOZREVATEL высказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Он заявил: амнистию нельзя предоставлять даже тем боевикам, которые не брали в руки оружие и не участвовали в боевых действиях. "Многие из них утверждают: я не воевал, я стоял на блокпосте. Но простите, этот блокпост чей? Украинский? Или "ЛНР" и "ДНР"? Это тоже преступление".

Блокпост "ДНР" ТВ Центр

"Что касается людей, которые убивали, то это не обсуждается. Их сразу же надо отправлять в тюрьму на 15, 20 лет или пожизненно. Но даже люди, которые не убивали, но были охранниками или кем-то еще, не заслуживают амнистии", – подчеркнул спикер.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о сути "формулы Штайнмайера" и о том, к каким последствиям для Украины может привести ее подписание.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!