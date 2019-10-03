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3 октября • обновлено в 12:09
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"Не заслуживают!" "Правый сектор" жестко отреагировал на амнистию для боевиков "ДНР" и "ЛНР"

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"Правый сектор" выступает против амнистии террористов "ДНР" и "ЛНР" в любых ее формах.

Такое мнение по поводу одного из условий так называемой формулы Штайнмайера в комментарии OBOZREVATEL высказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Он заявил: амнистию нельзя предоставлять даже тем боевикам, которые не брали в руки оружие и не участвовали в боевых действиях. "Многие из них утверждают: я не воевал, я стоял на блокпосте. Но простите, этот блокпост чей? Украинский? Или "ЛНР" и "ДНР"? Это тоже преступление".

Блокпост "ДНР"

Блокпост "ДНР"

ТВ Центр

"Что касается людей, которые убивали, то это не обсуждается. Их сразу же надо отправлять в тюрьму на 15, 20 лет или пожизненно. Но даже люди, которые не убивали, но были охранниками или кем-то еще, не заслуживают амнистии", – подчеркнул спикер.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о сути "формулы Штайнмайера" и о том, к каким последствиям для Украины может привести ее подписание.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персона
Артем Скоропадский
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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70rus xxx
70rus xxx
Мечты,мечты.......Вы сперва ЛДНР захватите,потом уж об амнистии.
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