"Правый сектор" атаковал ВСУ: в "ДНР" выдали новую страшилку

Так называемый начальник "оперативного командования "ДНР" Даниил Безсонов распространил фейк о "Правом секторе" на Донбассе.
По данным РИА "Новости", 14 июля "Урал" 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ якобы подорвался на управляемом фугасе, в результате чего погибли три человека, еще шестеро пострадали.
В "ДНР" обвинили украинское командование в стремлении разоружить батальоны на Донбассе.
Кроме того, террористы решили запугать местное население вводом четвертой отдельной танковой бригады ВСУ, которую создали недавно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы обвинили Операцию Объединенных сил в подготовке "провокаций".
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.