МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Правый сектор" атаковал ВСУ: в "ДНР" выдали новую страшилку

3.2тЧитать новость на украинском

Так называемый начальник "оперативного командования "ДНР" Даниил Безсонов распространил фейк о "Правом секторе" на Донбассе.

По данным РИА "Новости", 14 июля "Урал" 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ якобы подорвался на управляемом фугасе, в результате чего погибли три человека, еще шестеро пострадали.

В "ДНР" обвинили украинское командование в стремлении разоружить батальоны на Донбассе.

Новости
"Долгая игра": Россию подловили на создании фальшивых СМИ в США

Кроме того, террористы решили запугать местное население вводом четвертой отдельной танковой бригады ВСУ, которую создали недавно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы обвинили Операцию Объединенных сил в подготовке "провокаций".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
фейкиПравый сектор
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
4
15
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну да. да, фейк. Через пару дней в госпитали прибыл борт с тяжело раненными, дайте подайте принесите, смотрите гниды.
Ответить
2
0
andrei
andrei
Почему фейк? Хохлы на молотах подрываются только так, в консервы. Чем фугас,да еще и неуправляемый хуже?:-) Чем больше молотов и фугасов в руках хохлобыдла - тем земля украинская чище!
Ответить
4
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично! Эти гниды должны перестрелять друг друга. Тогда воздух на Земле станет чище.
Ответить
3
1
2 из 6 ответов | показать все
andrei
andrei
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, кранты приходят недоразумению под погонялом "укурина".
Ответить
1
0
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс, Петух двуголовий .ти би за своїх впопучленців дамбаса переживав а не за чужих .ДиНиРа потроху в радіаційний попел перетворюється .заїдь в Енакіево
Ответить
1
1

Наши блоги