Право на произвол: как водители-мажоры в Украине уходят от ответственности

Легкости, с которой некоторым водителям удается выйти сухими из воды в случае ДТП, остается только удивляться. Киевлянка Надежда Рагозина за год успела дважды стать виновницей ДТП, а также попасться на вождении в состоянии опьянения.

Тем не менее девушка продолжает колесить по Киеву.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Странная волокита

Ранее мы рассказывали, как Рагозина летом 2018 года на Audi TT устроила чудовищную аварию с несколькими авто в Киеве. Суд тогда закрыл дело, поскольку полиция направила материалы в аккурат на следующий день после истечения трехмесячного срока привлечения к админответственности.

ДТП на ул. Елены Телиги летом 2018 года с участием Надежды Рагозиной. Было разбито три авто Информатор

13 июня 2019 года Рагозина попала в новое ДТП. Находясь за рулем Lexus ES 350, она сдавала назад и столкнулась с авто Hyundai Tucson. Произошло это на ул. Эрнста в Соломенском районе. Не дожидаясь полиции, водитель покинула место происшествия.

В Реестре судебных решений указывалось, что обстоятельств, отягчающих ответственность за административное правонарушение, не установлено. Возможно, решение было бы несколько иным, если бы водитель понесла наказание за предыдущее свое ДТП.

В итоге Рагозину оштрафовали на 340 грн.

Надежда Рагозина Фото из соцсетей

Адвокат потерпевшего Владимир Мисечко рассказал OBOZREVATEL, что оплатить компенсацию ущерба Рагозина отказалась.

"Я пытался с ней говорить. Не такая уж большая сумма ущерба – около пяти тыс. грн. Поначалу Надежда соглашалась, но потом пошла в отказ", – рассказал он.

Через два дня после ДТП полиция, по словам Мисечко, задержала Надежду Рагозину, управлявшую авто в состоянии опьянения.

По данным Реестра судебных решений, произошло это снова-таки на ул. Эрнста. У водителя на момент управления авто было нарушение речи и координации движений, зрачки глаз не реагировали на свет.

"От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в установленном законом порядке, водитель отказалась", – отмечалось в Реестре.

То, что за рулем была Надежда Геннадиевна Рагозина, подтверждают данные портала "Судебная власть Украины".

Полиция составила протокол и в соответствии со ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях Надежду должны были лишить прав на год и оштрафовать на 10,2 тыс. грн. Но… суд закрыл дело "в связи с истечением сроков наложения административного взыскания".

Отметим, что материалы зашли в суд 20 июня, сам случай произошел 15 июня. Суд рассмотрел дело аж 18 октября, то есть через четыре месяца. Почему спустя столько времени – неясно.

Материалы попали в суд через пять дней

Папа – бизнесмен

Владимир Мисечко считает такое положение дел недопустимым. "Это вопиющий момент. Нельзя так поступать с теми, кто ездит в состоянии опьянения", – отметил он.

Надежда Рагозина

Почему Рагозиной удается избегать ответственности? Возможно, имеют место связи ее родственников? Отметим, что отец девушки Геннадий Рагозин – бизнесмен. Журналисты связывали его с компаниями "Ареко" и "Инкла-Киев", которые с НАЭК "Энергоатомом" "распилили" 16 млн грн.

P.S. История "подвигов" Надежды Рагозиной – лишь один из многочисленных примеров "мажорных ДТП". Самое печальное, что в подобных случаях правоохранительная система нередко включает "спящий режим" и виновник уходит от ответственности, даже если есть погибшие.

Отметим, что за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В результате аварий погибло 2 716 человек и пострадали 26 739.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году показатель смертности в Украине в ДТП составил 13,7 смертей на 100 тысяч человек. Наша страна занимает 104 место по этому фактору.

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