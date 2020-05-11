Правительство заказало производство отечественных ПЦР-тестов фирме-однодневке: нашлась связь с гуманитаркой из Китая

Закупленные Министерством здравоохранения "отечественные" ПЦР-тесты для диагностики COVID-19, вероятно, могут оказаться частью китайского гуманитарного груза, вокруг которого недавно разгорелся скандал.

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В схеме фигурирует тайный поставщик также и защитных костюмов для Минздрава. Об этом говорится в расследовании "Стоп коррупции" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сегодня в Украине официально зарегистрированы три отечественные производители тестов ПЦР: один из них – государственный, научное учреждение НАН, и две частные компании. Об этом на брифинге заявлял заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Однако оказалось, что правительство заказало производство ПЦР-систем именно частной фирме-однодневке "Укргентех".

Вскоре сам министр Максим Степанов уже отчитывался, что поставки ПЦР-систем от украинского производителя уже началось – почти 200 тысяч тестов поехали в регионы.

В то же время в Telegram-канале "Джокер" обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что "отечественные" ПЦР-тесты производства компании "Укргентех" на самом деле прибыли из Китая.

Это, в частности, шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам".

Известно, что он был предназначен для украинских больниц, но на самом деле мог попасть в частные руки. Поэтому расследователи предполагают, что эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

Что же касается компании "выдающихся ученых", о которых не слышали даже государственные научные, то на ее официальном сайте указано, что "Укргентех" специализируется на обеспечении клинических и исследовательских лабораторий первоклассными реагентами.

На аналитической платформе YouControl указано, что уставный капитал фирмы – 1000 гривен, расположена она в жилом секторе по адресу одного из общежитий в Киеве, а основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. В то же время компания также предоставляет в аренду машины и занимается "организацией отдыха и развлечений".

"Неизвестная компания, которая не имеет никакого опыта изготовления таких ПЦР-систем. Насколько эти системы будут качественными и насколько объективно они будут показывать результаты анализов? Предоставляют ли они гарантии, есть ли у них мощности, где они это делают или просто закупают? Остается больше вопросов, чем есть ответов", – отметил нардеп Сергей Нагорняк.

Расследователи же указывают на вероятный связь "Укргентеха" с ГП "Медицинские закупки Украины". Последнее – это специализированное агентство, которое занимается закупкой лекарственных средств и медицинских изделий. Госпредприятие получает финансирование от главного распорядителя – Министерства здравоохранения, и должно выполнять определенные им функции. Однако, судя по вышеописанного, распоряжается государственными средствами по своему усмотрению.

Компания "Укргентех" размещается в общежитии

Гендиректором ГП является Арсен Жумедилов, которого называют ставленником бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Отмечается, что ему удалось сохранить эту должность при следующих руководителях Минздрава – Зоряне Скалецкой и Илье Емцу, несмотря на то, что с последним он имел конфликт.

"Эффективного контакта между Жумедиловим и нынешним министром Максимом Степановым нет", – констатируют журналисты, анонсируя продолжение расследования о том, замешанное ли это ГП в закупке тестов сомнительного качества.

Этими же вопросами заинтересовались и народные депутаты, которые стали на защиту именно государственного отечественного разработчика ПЦР-тестов – Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Ведь заявляется, что украинские ученые сейчас могут производить до 50 тысяч тестов в неделю, чего достаточно для обеспечения всех больниц страны. Однако Минздрав почему-то покупает тесты в неизвестных компаний.

"Прислал запросы в Минздрав, Кабмин и этую компанию, чтобы выяснить, каким образом выбрали именно эту фирму, а не Институт, кто принимал решение, сколько было перечислено им средств, на какое общее количество тест-систем, потому что этих данных в открытых источниках, к сожалению, нет", – добавил Сергей Нагорняк.

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